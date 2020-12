Εορταστικό ωράριο – Χριστούγεννα 2020: Πώς θα λειτουργούν σούπερ μάρκετ και cilck away

Εορταστικό ωράριο – Χριστούγεννα 2020: Με ειδικό εορταστικό ωράριο λειτουργούν καταστήματα click away και super market (όπως αντίστοιχα και τα υπόλοιπα καταστήματα τροφίμων) κατά την εορταστική περίοδο. Την παραμονή των Χριστουγέννων, τα super market θα είναι ανοιχτά από τις 8 π.μ. μέχρι τις 9 μ.μ.. Σημειώνεται ότι την παραμονή Πρωτοχρονιάς, θα κλείσουν στις 8 μ.μ. Για τα καταστήματα που είναι ανοιχτά με τη μέθοδο τoυ click away το προαιρετικό ωράριο λειτουργίας είναι 7 π.μ. – 9 μ.μ. Το εορταστικό ωράριο για σούπερ μάρκετ και cilck away: Πώς θα λειτουργήσουν παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Ανοιχτά θα είναι τα super market όπως και τα καταστήματα λιανικής μέσω click away την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020 για τα ψώνια πριν την Πρωτοχρονιά, από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ. Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020, με το ίδιο ωράριο (11 π.μ. – 8 μ.μ) θα μπορούν να είναι ανοικτά προαιρετικά τα καταστήματα λιανικής σε όλη τη χώρα, εκτός από την ΠΕ Κοζάνης και τους Δήμους της Δυτικής Αττικής στους οποίους έχει επιβληθεί αυστηρό lockdown που έχει επιβληθεί στις περιοχές).

Για τα super market το ωράριο λειτουργίας είναι ενδεικτικό, καθώς κάθε αλυσίδα μπορεί να επιλέξει τις ακριβείς ώρες λειτουργίας μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι για να μεταβεί ο πελάτης σε κατάστημα click away θα πρέπει να στείλει SMS στο 13033 με την επιλογή 2. “Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα” ή με το έντυπο – βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης, συν της απόδειξη προαγοράς του προμηθευτή. O κωδικός μετάβασης στο super market είναι επίσης το 2 με sms στο 13033, αλλά χωρίς τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που ισχύουν για το click away.

Γεωργιάδης: Τι να κάνουν οι καταναλωτές αν τα μαγαζιά αρνούνται αλλαγές ή επιστροφές μετά το click away

O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθάρισε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία απόφαση για νέα παράταση του lockdown, αναφέρθηκε στις περιπτώσεις που καταστηματάρχες αρνούνται να κάνουν αλλαγές ή επιστροφές χρημάτων αν κάποιος έχει ψωνίσει με την μέθοδο του click away. Ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους καταναλωτές να κάνουν καταγγελία στο 1520 και υπογράμμισε ότι αν διαπιστωθεί ότι μαγαζί αρνήθηκε να κάνει επιστροφή εντός 14 ημερών, θα του επιβληθεί πρόστιμο.