Μετάλλαξη ιού Βρετανία: Χάος στο αεροδρόμιο Χίθροου – Μαζική απόδραση

Μετάλλαξη ιού Βρετανία: Ασύλληπτες εικόνες καταγράφουν ταξιδιώτες που βρέθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. Συνωστισμός, ουρές, αγωνία για την εξέλιξη της μετάλλαξης του κορονοϊού που έχει τρομοκρατήσει όλη την Ευρώπη. Χιλιάδες είναι οι επιβάτες παρέμεναν στο αεροδρόμιο περιμένοντας κάποιες οδηγίες από τις αεροπορικές εταιρίες για το εάν θα καταφέρουν να πετάξουν προς τους προορισμούς τους, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες, η μία μετά την άλλη έχουν επιβάλλει περιορισμούς και απαγορεύσεις στις πτήσεις τους από και προς Βρετανία. Η κοσμοσυρροή μαζί με τις νέες απαγορεύσεις πτήσεων προκάλεσαν καθυστερήσεις, όπως στις πτήσεις για Δουβλίνο. Οι ταξιδιώτες σχημάτισαν μεγάλες ουρές περιμένονταν να επιβιβαστούν στα αεροπλάνα και να φύγουν από το Λονδίνο.

Παράλληλα, αρκετοί βρετανοί έσπευσαν να προλάβουν να φύγουν από το Λονδίνο με προορισμό τις περιφερειακές περιοχές της Βρετανίας ώστε να συναντηθούν με τις οικογένειές τους και να κάνουν μαζί Χριστούγεννα.

Train passengers attempt to leave London from Euston before tier 4 https://t.co/bko4DuKNRd via @MailOnline

— cousu main (@cousu_main) December 21, 2020