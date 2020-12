Κυρώσεις ΗΠΑ σε Τουρκία: Ο Πομπέο «στόχευε» Μόσχα, αλλά την πλήρωσε η… Άγκυρα

Κυρώσεις ΗΠΑ σε Τουρκία: Προσπάθεια να αποκλιμακώσει την ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία μετά τις κυρώσεις για τους S-400 κατέβαλλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο. Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο πλαίσιο συνδιάλεξης με τον Τούρκο ομόλογό τουν Μεβλούτ Τσαβούσογλου τον διαβεβαίωσε πως ότι οι κυρώσεις που επέβαλε η Ουάσινγκτον στην Άγκυρα τη Δευτέρα εξαιτίας της αγοράς του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 δεν έχουν στόχο να «εξασθενίσουν» τις αμυντικές δυνατότητες της Τουρκίας. «Σκοπός των κυρώσεων είναι να εμποδιστεί η Ρωσία να εξασφαλίσει έσοδα, πρόσβαση και επιρροή στον τουρκικό αμυντικό μηχανισμό», ανέφερε χθες ο εκπρόσωπος του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Κέιλ Μπράουν.

Οι κυρώσεις «δεν έχουν σκοπό να εξασθενίσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες ή το επίπεδο ετοιμότητας και το αξιόμαχο της Τουρκίας ή άλλων συμμάχων και εταίρων των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ εξάλλου «προέτρεψε την Τουρκία να διευθετήσει το πρόβλημα των S-400 κατά τρόπο σύμφωνο προς την αμυντική συνεργασία των χωρών μας επί δεκαετίες» και «να επανέλθει στην τήρηση της υποχρέωσής της ως κράτος μέλος του NATO να αγοράζει εξοπλισμούς συμβατούς με αυτούς του NATO», συμπλήρωσε. Να υπενθυμίσουμε πως οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας εξαιτίας της αγοράς των S-400. Απαγόρευσαν εφεξής τη χορήγηση αδειών για την εξαγωγή όπλων στην τουρκική κρατική υπηρεσία που χειρίστηκε την αγορά του ρωσικού συστήματος, την SSB. Η απόφαση προβλέπει επίσης την επιβολή κυρώσεων στον πρόεδρο της SSB, τον Ισμαήλ Ντεμίρ, και άλλα ηγετικά στελέχη της υπηρεσίας.

I spoke this week with Turkish FM @MevlutCavusoglu. Our actions demonstrate that the U.S. will fully implement #CAATSA and prevent Russia from receiving revenue, access, and influence.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 17, 2020