Εμβολιασμός Ελλάδα covid: Τακτική ενημέρωση ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

Εμβολιασμός Ελλάδα covid: Σε κρίσιμη φάση μπαίνει ξανά η χωρά με τον Νίκο Χαρδαλιά σήμερα να ανοικώνει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη τοπικά lockdown σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Μάνδρα. Οι ειδικοί χτυπούν καμπανάκι για την περίοδο των γιορτών καθώς φοβούνται ότι ο κόσμος θα χαλαρώσει και θα υπάρχει νέα αύξηση των κρουσμάτων. Παράλληλα στο μέτωπο του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού υπήρξαν θετικές εξελίξεις καθώς σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε στον προσωπικό της λογαρισμό στο Twitter ότι ο εμβολιασμός στην Ευρώπη θα ξεκινήσει στις 27 Δεκεμβρίου.

«Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε όλη την ΕΕ», έγραψε χαρακτηριστικά η φον ντερ Λάιεν στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter. Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος, είχε ζητήσει χθες ο εμβολιασμός να ξεκινήσει την ίδια μέρα σε όλες της χώρες της ΕΕ.

It's Europe's moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

