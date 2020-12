Εμβολιασμοί ΗΠΑ κορονοϊός: Στη Νέα Υόρκη χορηγήθηκαν οι πρώτες δόσεις

Εμβολιασμοί ΗΠΑ κορονοϊός: Όλο και πιο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα στο τέλος του κορονοϊού αφού και οι ΗΠΑ, μετά την Αγγλία, ξεκίνησε του εμβολιασμούς. Μετά την έκτακτη άδεια που χορήγησε η FDA έφτασαν τα πρώτα εμβόλια στο πλαίσιο του μαζικού προγράμματος εμβολιασμού. Μάλιστα στη Νέα Υόρκη χορηγήθηκαν οι πρώτες δόσεις. Λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της Δευτέρας, πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης. Τις πρώτες δόσεις έλαβαν υγειονομικοί της πρώτης γραμμής.

Την τύχη να είναι πρώτη είχε η Σάρα Λίντσεϊ, νοσοκόμα στην εντατική του νοσοκομείου, η οποία χειροκροτήθηκε από τον κυβερνήτη της πολιτείας Άντριου Γκουόμο, ο οποίος παρακολουθούσε το γεγονός ζωντανά μέσω τηλεδιάσκεψης. Ασφαλώς ο Ντόναλτ Τραμπ δεν θα μπορούσε να μη κάνει αισθητή την παρουσία του σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός γράφοντας στο Twitter: «Χορηγήθηκε το πρώτο εμβόλιο. Συγχαρητήρια ΗΠΑ! Συγχαρητήρια κόσμε!».

«Δεν είναι διαφορετικό από τη λήψη οποιουδήποτε άλλου εμβολίου», σχολίασε η Λίντσεϊ. «Νιώθω αισιόδοξη σήμερα, ανακουφισμένη. Νιώθω ότι έρχεται η θεραπεία. Ελπίζω να σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους μιας πολύ επώδυνης περιόδου στην ιστορία μας. Θέλω να υποστηρίζω την εμπιστοσύνη του κοινού ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι οι θάνατοι από κορονοϊό στις ΗΠΑ είναι κοντά στους 300.000 ενώ τα κρούσματα δε μειώνονται. Την Κυριακή, φορτηγά και αεροπλάνα φορτωμένα με σχεδόν 3 εκατομμύρια δόσεις διένειμαν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τα νοσοκομεία και στις 50 πολιτείες δημιουργούσαν χώρους για τους εμβολιασμούς. Η πλειονότητα των πρώτων εμβολίων αναμένεται να σε εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης υψηλού κινδύνου. Εκτιμάται ότι οι πρώτες δόσεις θα φτάσουν για τον εμβολιασμό όλων των γιατρών, νοσοκόμων, φρουρών ασφαλείας, ρεσεψιονίστ και άλλων εργαζομένων που κινδυνεύουν καθημερινά να εκτεθούν στον ιό.

Οι τρόφιμοι των γηροκομείων, οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο από τον Covid-19, έχουν επίσης προτεραιότητα και αναμένεται να αρχίσουν να εμβολιάζονται την επόμενη εβδομάδα. Εντούτους, όπως σημειώνουν οι New York Times, η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών, όμως, δεν θα εμβολιαστεί πριν από την Άνοιξη.

Here is a look at the first doses of the COVID-19 vaccine being given to frontline workers in Queens, New York. pic.twitter.com/FdivfD0MvZ

— MSNBC Live with Stephanie Ruhle (@RuhleOnMSNBC) December 14, 2020