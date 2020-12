EE – Βρετανία Brexit: Συμφωνία για «ύστατη» προσπάθεια

EE – Βρετανία Brexit: Πολύ χρήσιμη αποδείχθηκε η σημερινή συνομιλία του Βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον με την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με τους δύο να ανακοινώνουν πως συμφώνησαν να γίνει μία «τελευταία προσπάθεια» και να συνεχιστούν οι συνομιλίες, με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας Βρετανίας και ΕΕ στην μετά-Brexit εποχή.

«Οι διαπραγματευτικές μας ομάδες εργάζονται νυχθημερόν τις τελευταίες ημέρες. Και παρά την εξάντληση έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο διαπραγματεύσεων, παρά το γεγονός ότι ξεπεράστηκαν ξανά και ξανά οι προθεσμίες, θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση είναι υπεύθυνο να κάνουμε μια ύστατη προσπάθεια», ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον. «Ως εκ τούτου εξουσιοδοτήσαμε τους διαπραγματευτές μας να συνεχίσουν τις συνομιλίες και να δούμε αν μπορούμε έστω και την τελευταία στιγμή να καταλήξουμε σε συμφωνία».

We had a useful call with @BorisJohnson this morning.

We agreed that talks will continue.https://t.co/rZpN4PmS1i

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 13, 2020