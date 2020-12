Παγωμένο πεζοδρόμιο Ουκρανία: Η απεγνωσμένη μάχη γυναίκας να το διασχίσει

Παγωμένο πεζοδρόμιο Ουκρανία: Ο χειμώνας είναι μια εποχή που πολλοί θα ήθελαν να μην υπήρχε. Το έντονο κρύο, το ότι πρέπει να φορέσεις τη μισή σου ντουλάπα για να βγεις έξω χωρίς να κρυώσεις, οι πολλές ιώσεις είναι κάποια από τα επιχειρήματα όσων δεν αγαπούν το χειμώνα. Και μπορεί εδώ στην Ελλάδα λόγω κλίματος να τον περνάμε κάπως ήπια, στην Ουκρανία τα πραγμάτα είναι κάπως διαφορετικά.

Εκεί όλα αυτά που αναφέραμε πιο πάνω είναι καθημερινότητα γι’αυτούς. Οι χαμηλές θερμοκρασίες πολλές φορές μαζί με το χιόνι δημιουργούν συνθήκες δύσκολες ακόμα και στο να περπατήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια γυναίκα που καταγράφηκε προχθές απο κάμερα ασφαλείας να προσπαθεί απεγνωσμένα να διασχίσει μια απόσταση περίπου 4-5 μέτρων, πάνω σε ένα πεζοδρόμιο καλυμμένο από πάγο στο Κίεβο. Στο κλιπ που έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια views σε διάφορες πλατφόρμες, η γυναίκα με το ανοιχτό μοβ σακίδιο εμφανίζεται να πέφτει και να ξανασηκώνεται αμέτρητες φορές.

Μάλιστα ένας συμπολίτης της πήγε να τη βοηθήσει, μάταια όμως. Ούτε το μπουσούλισμα ως τακτική έπιασε. Λίγο αργότερα τουλάχιστον τρεις ακόμη προσπαθούν να το διασχίσουν και καταλήγουν να κάνουν πατινάζ. Αυτοί βέβαια είχαν λίγη παραπάνω επιτυχία από την ίδια που τους κοιτούσε να διασχίζουν το πεζοδρόμιο με απορία. Τελικά η απογοητευμένη γυναίκα αποχωρεί προς την άλλη κατεύθυνση, ενώ συνεχίζει να… πέφτει ακόμα και στο πλακόστρωτο.

Το κλιπ συγκέντρωσε πολλά σχόλια στο Twitter. Πολλοί από τους χρήστες εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στην ταλαιπωρημένη γυναίκα και εκφράζουν την ανησυχία τους για εκείνη. Υπήρξαν βέβαια και σχόλια που παραλλήλιζαν τα βάσανά της με τη φετινή χρονιά, λέγοντας ότι η σκηνή είναι η απόλυτη αλληγορία για το 2020 και το πόσο μας ταλαιπώρησε.

CCTV footage captured in Kyiv, Ukraine yesterday shows people struggling to walk downhill due to ice covering the street in the city centre. Over 4,000 sweepers were deployed to remove the ice from the city streets. pic.twitter.com/yhmpTWqb5I

— RTÉ News (@rtenews) December 11, 2020