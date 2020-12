Click away τι είναι: Το ΕΒΕΠ εξηγεί τις καινούριες λέξεις που μπαίνουν στη ζωή μας

Click away τι είναι: Μετά το lockdown, το take away και το… delivery, εισβάλλουν στη ζωή μας νέες ξένες λέξεις στο πλαίσιο των μέτρων που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Click away, «e-shop», «e-commerce» είναι μερικές από αυτές και προκειμένου να βοηθηθούν οι καταναλωτές το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς προέβη σε επακριβή επεξήγηση αυτών των εννοιών. Όπως αναφέρει στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό έγγραφό του το ΕΒΕΠ η μέθοδος του «click away» είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της εξυπηρέτησης των καταναλωτών χωρίς να μεσολαβεί courier.

Το «click away» προβλέπει τα εξής τρία βήματα:

1. Γίνεται ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία του προϊόντος.

2. Ο καταναλωτής προπληρώνει το προϊόν.

3. Τέλος, με το αποδεικτικό παραγγελίας – πληρωμής παραλαμβάνει το προϊόν από ειδικά διαμορφωμένο, εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

«Η μέθοδος του «click away» θα αποτελέσει τον μόνο τρόπο για τα εμπορικά καταστήματα, να πωλούν τη περίοδο της εορταστικής αγοράς των Χριστουγέννων» αναφέρει το ΕΒΕΠ.

Διαφορές «e-shop» και «e-commerce»

Σε ό,τι αφορά στις διαφορές στους όρους «e-shop» και «e-commerce» αντίστοιχα, ενώ ο κάθε όρος έχει δικό του ορισμό και είναι δύο διαφορετικές έννοιες.

• Tι είναι E-shop;

Ένα e-shop ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι “ο τόπος” όπου μια εταιρεία μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της χρησιμοποιώντας ψηφιακά δίκτυα.Είναι ένα διαδικτυακό κατάστημα όπου οι πελάτες μπορούν να “επισκέπτονται” από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο internet από το κινητό ή τον φορητό υπολογιστή τους.

• Τι είναι E-commerce;

Το ηλεκτρονικό εμπόριο (E-commerce), το οποίο επίσης αναφέρεται ως διαδικτυακό εμπόριο (Internet commerce), αποτελεί την μεταφορά χρημάτων και δεδομένων για την εκτέλεση συναλλαγών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (ή eshop). Είναι ο συνδυασμός καινοτόμων πληροφοριακών και επικοινωνιακών τεχνολογιών , που χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), για την υποστήριξη και την ολοκλήρωση διαδικαστικών και στρατηγικών καθηκόντων για τις πωλήσεις τους, χωρίς τη χρήση φυσικών αντιγράφων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο για πολλούς είναι η πώληση φυσικών προϊόντων στο διαδίκτυο, αλλά μπορεί επίσης να περιγράψει κάθε είδους εμπορική συναλλαγή μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων.