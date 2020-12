Click away – πώς λειτουργεί: Κλειστά καταστήματα τις γιορτές, πώς θα ψωνίζουμε

Click away – πώς λειτουργεί: Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στις γιορτές, καθώς τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν επιτρέπουν το άνοιγμά του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ανακοίνωσε ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο, λόγω του φόρτου των κούριερ, θα επιτραπεί η παραλαβή παραγγελιών από τα καταστήματα, το λεγόμενο click away από την ερχομενη Κυριακή και μέχρι τις 7 Ιανουαρίου. Κλειστά εμπορικά κέντρα, mall και καταστήματα που συστεγάζονται σε άλλα δεν θα μπορούν να εφαρμόσουν το click away. Το μέτρο αυτό θα μπορέσουν να εφαρμόσουν μόνο καταστήματα που έχουν πρόσβαση/πρόσοψη στο δρόμο. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι στις επιχειρήσεις που θα έχουν παράνομα πελάτες θα επιβληθεί πρόστιμο και κλείσιμο.

Η μέθοδος του «click away» είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της εξυπηρέτησης των καταναλωτών χωρίς να μεσολαβεί courier, αναφέρει στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό έγγραφό του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Το «click away» προβλέπει τα εξής τρία βήματα:

1. Γίνεται ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία του προϊόντος.

2. Ο καταναλωτής προπληρώνει το προϊόν.

3. Τέλος, με το αποδεικτικό παραγγελίας – πληρωμής παραλαμβάνει το προϊόν από ειδικά διαμορφωμένο, εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

«Η μέθοδος του “click away” θα αποτελέσει τον μόνο τρόπο για τα εμπορικά καταστήματα, να πωλούν τη περίοδο της εορταστικής αγοράς των Χριστουγέννων» αναφέρει το ΕΒΕΠ.

Σε ό,τι αφορά στις διαφορές στους όρους «e-shop» και «e-commerce» αντίστοιχα, ενώ ο κάθε όρος έχει δικό του ορισμό και είναι δύο διαφορετικές έννοιες.

Tι είναι e-shop;

Ένα e-shop ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ο «τόπος» όπου μια εταιρεία μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της χρησιμοποιώντας ψηφιακά δίκτυα.

Είναι ένα διαδικτυακό κατάστημα όπου οι πελάτες μπορούν να «επισκέπτονται» από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο internet από το κινητό ή τον φορητό υπολογιστή τους.

Τι είναι e-commerce;

Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), το οποίο επίσης αναφέρεται ως διαδικτυακό εμπόριο (Internet commerce), αποτελεί την μεταφορά χρημάτων και δεδομένων για την εκτέλεση συναλλαγών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (ή e-shop).

Είναι ο συνδυασμός καινοτόμων πληροφοριακών και επικοινωνιακών τεχνολογιών, που χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), για την υποστήριξη και την ολοκλήρωση διαδικαστικών και στρατηγικών καθηκόντων για τις πωλήσεις τους, χωρίς τη χρήση φυσικών αντιγράφων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο για πολλούς είναι η πώληση φυσικών προϊόντων στο διαδίκτυο, αλλά μπορεί επίσης να περιγράψει κάθε είδους εμπορική συναλλαγή μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων.

Ανοίγουν βιβλιοπωλεία και κομμωτήρια από Δευτέρα – Λιανεμπόριο μόνο με κούριερ ή παραλαβή από κατάστημα

Με διευρυμένο ωράριο αρχίζει από τη Δευτέρα η λειτουργία κομμωτηρίων και βιβλιοπωλείων, αλλά με αυστηρά υγειονομικά μέτρα και περιορισμούς πελατών. Παράλληλα, διατηρείται η αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου σε όλη την επικράτεια. Με αναφορά στις περιοχές που παραμένει ανησυχητική η κατάσταση, όσον αφορά το επιδημιολογικό φορτίο ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που σήμερα γίνεται με τη συμμετοχή του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνι Γεωργιάδη, προκειμένου να παρουσιαστούν τα μέτρα που θα ισχύσουν ενόψει των γιορτών.

Κατόπιν και των εισηγήσεων των ειδικών, αποφασίστηκε:

Πρώτον: Η διατήρηση της αναστολής λειτουργίας του λιανεμπορίου σε όλη την επικράτεια. Δεδομένου ότι οι ταχυμεταφορές είναι υπερφορτωμένες και δεν είναι δυνατό να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες, κατ’ εξαίρεση, από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, θα επιτραπεί η μετάβαση του πελάτη στα καταστήματα για την παραλαβή της παραγγελίας τους (click-away). Τις επιμέρους λεπτομέρειες θα παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. ‘Αδωνις Γεωργιάδης.

Δεύτερον: Το άνοιγμα των κομμωτηρίων, από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, σε όλη τη χώρα, με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Σημειώνεται ότι η λειτουργία τους θα γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού, ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο συγχρωτισμού, αλλά και με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Τρίτον: Το άνοιγμα των βιβλιοπωλείων, από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, σε όλη τη χώρα, επίσης με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου, και με ανώτατο όριο 4 πελάτες σε καταστήματα έως 100 τ.μ. ή 1 πελάτης ανά 15 τ.μ. για καταστήματα άνω των 100 τ.μ.

Τέταρτον: Το άνοιγμα των εκκλησιών μας για τους πιστούς, ανήμερα των Χριστουγέννων και των Φώτων μόνο. Τις δύο αυτές ημέρες θα επιτρέπεται η παρουσία έως και εννέα ατόμων (9) σε όλες τις εκκλησίες και έως εικοσιπέντε (25) ατόμων στους Μητροπολιτικούς Ναούς σε όλες τις περιοχές της χώρας. Την ευθύνη τήρησης των μέτρων θα έχουν οι οικείες μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Διευκρινίζεται επίσης, σε σχέση με τον εορτασμό των Θεοφανείων, ότι δεν θα πραγματοποιηθεί αγιασμός υδάτων σε ανοιχτό δημόσιο χώρο.

Απαγόρευση μετακινήσεων από τις 10 το βράδυ έως τις 5 το πρωί

Πέμπτον: Τη διατήρηση της απαγόρευσης μετακινήσεων κατά τις ώρες από τις 10 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2021, καθώς και της αποστολής SMS στο 13033 για τις αναγκαίες μετακινήσεις. Διευκρινίζεται ότι για μετακινήσεις που σχετίζονται με το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια και τα βιβλιοπωλεία, στο προαναφερθέν πλαίσιο λειτουργίας τους, θα πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός 2.

“Καταστάσεις συνωστισμού – όπως αυτές που είδαμε στη Βρετανία και τη Γαλλία – χτυπούν ένα καμπανάκι κινδύνου σε όλους μας. Είναι αναγκαίο να αποφευχθούν τέτοιες εικόνες στη χώρα μας. Και είναι στο χέρι μας”, ανέφερε ο κ. Πέτσας.

Σημειώνεται ακόμη ότι η υποχρεωτική προληπτική καραντίνα για όσους ταξιδεύουν από χώρες του εξωτερικού προς την Ελλάδα και εισέρχονται στη χώρα από 18 Δεκεμβρίου 2020 έως 7 Ιανουαρίου 2021 περιορίζεται, από τις 10 που είχε εξαγγελθεί, στις 3 ημέρες”.