Champions League – Ερντογάν: Σάλος για το ρατσιστικό σχόλιο διαιτητή στο Παρί – Μπασακσεχίρ

Champions League – Ερντογάν: Σάλος έχει ξεσπάσει για το ρατσιστικό σχόλιο του 4ου διαιτητή στην αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Μπασακσεχίρ κατά του βοηθού προπονητή των Τούρκων, Πιέρ Ουέμπο, με αποτέλεσμα να ασχοληθεί με το ζήτημα μέχρι και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, που είναι ουσιαστικά και ο δημιουργός της Μπασάκσεχιρ, εξέφρασε την οργή του για τον 4ο βοηθό στην αναμέτρηση για το Champions League, ο οποίος φέρεται να αποκαλεί «νέγρο» τον Ουέμπο. Η τουρκική ομάδα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια ακολούθησαν και οι γηπεδούχοι, ενώ η Μπασάκ έβγαλε την πρώτη αντίδραση μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο twitter με το μήνυμα «Όχι στον ρατσισμό».

«Καταδικάζω απερίφραστα την ρατσιστική επίθεση που δέθηκε ο βοηθός προπονητή της Μπασάκσεχιρ Πιέρ Ουεμπό από διαιτητή της αναμέτρησης. Πιστεύω ότι η UEFA θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Είμαστε όλοι άνευ όρων κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων στον αθλητισμό και σε όλους τους τομείς της ζωής», ήταν το μήνυμα του Τούρκου προέδρου στο Twitter. Η UEFA που έχει δαπανήσει εκατομμύρια για καμπάνια κατά του ρατσισμού, είναι σε πολύ δύσκολη θέση καθώς ακούγεται στην ζωντανή μετάδοση η λέξη «negru» που κατηγορείται πως ξεστόμισε ο 4ος διαιτητής, Ρουμάνος Σεμπάστιαν Κολτέσκου, ο οποίος την είπε απαντώντας στην ερώτηση του πρώτου διαιτητή ποιος από τον πάγκο της Μπασακσεχίρ πρέπει να αποβληθεί. Η ομάδα της Τουρκίας έφυγε από το γήπεδο, με την UEFA να αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα άμεσα για το περιστατικό.

PSG vs Istanbul Basaksehir suspended following alleged instance of racism on the part of the 4th official towards the Turkish side’s assistant manager, Pierre Webo. pic.twitter.com/RBfWl31sLt

