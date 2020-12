J2US αποχώρηση (5/12): Αυτό είναι το ζευγάρι που δεν τα κατάφερε

J2US αποχώρηση (5/12): Με ακόμα μία αποχώρηση ολοκληρώθηκε το έκτο live του J2US. Τα ζευγάρια προσπάθησαν να εντυπωσιάσουν τόσο την κριτική επιτροπή όσο και τους τηλεθεατές με τις φωνητικές τους ικανότητες, αλλά και την σκηνική παρουσία τους διεκδικώντας με αυτόν τον τρόπο την πολυπόθητη ψήφο τους. Κάποιοι κατάφεραν να αποσπάσουν θετικά σχόλια, κάποιοι άλλοι πάλι δεν φάνηκαν αντάξιοι των προσδοκιών.

Στο τέλος της βραδιάς, λοιπόν, ο παρουσιαστής ανακοίνωσε ότι το ζευγάρι που αποχωρεί από το Just the 2 of us είναι ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Έφη Σαρρή. Οι δυο τους δεν είχαν μία ικανοποιητική εμφάνιση αυτή τη φορά, αφού εκείνος ξέχασε τα λόγια του. Έτσι, είδαν την πόρτα της εξόδου από το μουσικό show.

Η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε ο Νίκος Κοκλώνης

Κατά τη διάρκεια του έκτου live του J2US, ο Νίκος Κοκλώνης θέλησε να κάνει μια ανακοίνωση για τα επόμενα επεισόδια του show. Συγκεκριμένα αποκάλυψε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα τα live θα είναι θεματικά, ξεκινώντας από το επόμενο Σάββατο, το οποίο θα έχει θέμα Eurovision. Μάλιστα καλεσμένη του επεισοδίου θα είναι η Ελένη Φουρέιρα.

Η εμφάνιση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη που «έκαψε» τους πάντες

Από την άλλη, το πρώτο ζευγάρι που εμφανίστηκε στο live του Σαββάτου (5/12) στο «Just the 2 of Us», ήταν ο Ηλίας Βρεττός με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Οι δυο τους ξεσήκωσαν κριτές και τηλεθεατές τραγουδώντας το «Livin’ la vida loca» του Ricky Martin, όμως αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο τους πάντες, ήταν εμφάνιση της Ευρυδίκης.

Το σέξι σύνολο που φόρεσε αλλά και ο «καυτός» χορός της άφησαν τους πάντες με το στόμα ανοιχτό, με τον Νίκο Κοκλώνη να της λέει «Μπορείς να μας δείξεις λίγο το σύνολο;» και εκείνη να απαντά «Σταμάτα μας βλέπει και ο Κωνσταντίνος».