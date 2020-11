Oruc Reis τώρα: Πλώρη για Τουρκία, δεν ανανεώθηκε η Navtex

Oruc Reis τώρα: Μετά από σχεδόν ενάμιση μήνα παράνομων ερευνών, το τουρκικό σκάφος Oruc Reis επέστρεψε τα ξημερώματα της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου, στο λιμάνι της Αττάλειας, στις νότιες ακτές της Τουρκίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 21:00 χθες βράδυ το Oruc Reis βγήκε από την περιοχή που είχε δεσμεύσει η Τουρκία και έβαλε πλώρη για το λιμάνι της Αττάλειας καθώς η Τουρκία αποφάσισε να μην ανανεώσει την Navtex. Το τουρκικό πλοίο συνόδευαν επίσης τα συνοδευτικά Αταμάν και Τζένγκις Χαν. Υπενθυμίζεται ότι το Oruc Reis έπλεε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα από τις 12 Οκτωβρίου και σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν τα τουρκικά ΜΜΕ έκανε έρευνες.

Σε συνέχεια των πρόσφατων δηλώσεών του ο Νίκος Δένδιας κάλεσε εκ νέου την ΕΕ να δώσει σαφές σήμα στην Τουρκία ότι το έχει παρακάνει, καθώς και ότι η συμπεριφορά της είναι απαράδεκτη. Σε συνέντευξη που έδωσε στο δορυφορικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, ο υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι «μερικές φορές η ΕΕ επέτρεψε στην Τουρκία να καταλήξει σε λανθασμένα συμπεράσματα, και αυτό δεν είναι καλό για την Τουρκία, αλλά ούτε και για την Ε.Ε. και την τουρκική κοινωνία. Δεν είναι επίσης καλό για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο και γενικά στην περιοχή.»

Υποστήριξε ακόμα ότι η Τουρκία προσπαθεί να ξαναγράψει τους κανόνες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «η Τουρκία έστειλε μισθοφόρους τζιχαντιστές στην Λιβύη. Η Τουρκία προσπαθεί να υπονομεύσει την κυβέρνηση του Προέδρου Σίσι στην Αίγυπτο. Η Τουρκία εισέβαλε στην Συρία και στο Ιράκ. Οπουδήποτε υπάρχει πρόβλημα, η Τουρκία είναι εκεί.»

The European Union should arrive at conclusions that will give Turkey a clear sign that it has gone too far, and that its behavior is unacceptable, says Greek Foreign Minister Nikos Denias during an interview with Al Arabiya.https://t.co/CnojeIB5Gt pic.twitter.com/6VTxJKPoOn

