Eurogroup Ελλάδα: Νέα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους

Eurogroup Ελλάδα: Tο «πράσινο φως» για την επιστροφή μέρους των κερδών από ελληνικά ομόλογα (ANFAs και SMPs) που κατέχουν η ΕΚΤ και κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, ύψους 767 εκατ. ευρώ, έδωσε το Eurogroup. Τα εν λόγω κεφάλαια θα προέλθουν από την εκταμίευση περίπου 640 εκατ. ευρώ, που είναι τα κέρδη από ελληνικά ομόλογα, τα οποία έχουν στην κατοχή τους η ΕΚΤ και κεντρικές τράπεζες χωρών της Eυρωζώνης και από και τη μείωση στο μηδέν των επιτοκίων σε μέρος των δανείων της δεύτερης διάσωσης της χώρας.

Με τη σημερινή του ανακοίνωση το Εurogroup υπογραμμίζει ότι «όπως και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, η πανδημία είχε σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες στην Ελλάδα. Η φθινοπωρινή πρόβλεψη της Επιτροπής δείχνει μια ισχυρή συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και την αύξηση της ανεργίας το 2020, αν και προβλέπεται μερική ανάκαμψη για το 2021. Συγχαίρουμε τις ελληνικές αρχές για το μεγάλο σύνολο έγκαιρων, στοχευμένων και προσωρινών μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για να μετριάσουν το αποτέλεσμα της πανδημίας στις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης».

Παράλληλα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης καλούν την Ελλάδα να διατηρήσει και, όπου είναι απαραίτητο, να ενισχύσει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για την περαιτέρω υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, να βελτιώσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και να στηρίξει τη δέσμευση για βελτίωση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Το Eurogroup υπογραμμίζει ότι εφόσον ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες εγκρίσεις ορισμένων εθνικών κοινοβουλίων η Ελλάδα θα λάβει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕSM, την επιστροφή ποσών περίπου 767 εκατ. ευρώ για την ελάφρυνση του χρέους.

