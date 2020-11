Ζώδια και κρεβάτι: Οι χειρότεροι και καλύτεροι εραστές

Ζώδια και κρεβάτι: Μπορεί κάποια ζώδια να φημολογείται ότι έχουν σεξουαλική ζωή «φωτιά», ωστόσο, υπάρχουν και εκείνα που δεν είναι τόσο ειδικοί στο κρεβάτι. Υπάρχουν 3 ζώδια που φέρεται να είναι χειρότεροι εραστές. Σημειώστε για να… γνωρίζετε πού βαδίζετε, αν δεν είστε και πολύ των σχέσεων.

Το ζώδιο του Καρκίνου

Ο Καρκίνος, εκτός του ότι είναι άπιστος, φαίνεται ότι είναι και βαρετός στο κρεβάτι. Εάν δεν έχει κάποιο ζώδιο σε πλανήτη που να τον ευνοεί σε αυτό τον τομέα, τότε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν το «έχει» με το σεξ. Αν τώρα κολλήσετε, αυτό είναι άλλη ιστορία.

Το ζώδιο του Υδροχόου

Η φάση με τον Υδροχόο είναι περίεργη… Μπορεί να ξέρει τι κάνει, ωστόσο, νοιάζεται τόσο πολύ για τον εαυτό του που εκείνη την ώρα δεν ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση του άλλου. Εντελώς παρτάκιας και το σεξ καταλήγει σχεδόν πάντα τραγωδία. Ή και εκνευριστικό.

Το ζώδιο του Ιχθύ

Αν και έχουν μια φήμη ότι έχουν ιδιαίτερες προτιμήσεις, είναι πολύ τεμπέληδες. Είναι το ζώδιο που θα κάνει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, πιστεύοντας ότι αρέσουν στο ταίρι του, ακόμα και αν αυτό «πεθαίνει» από βαρεμάρα. Μην περιμένεις να αλλάξει, το σεξ είναι σχεδόν βαρετό και για τον ίδιο.

Ζώδια και κρεβάτι: Τώρα πάμε στο… ζουμί: Ποιοι είναι οι καλύτεροι;

Οι συνάνθρωποί μας με εξαιρετικές σεξουαλικές επιδόσεις βρίσκονται πάντως ανάμεσά μας και μπορεί να ανήκεις κι εσύ σε αυτό το top 3 των ζωδίων.

Ταύρος

Με κυβερνήτη την Αφροδίτη, τον πλανήτη της αγάπης, ο Ταύρος είναι by far, ο πιο ταλαντούχος εραστής. Δεν επενδύει μόνο στην πράξη αλλά και στη σωστή προετοιμασία γι’ αυτή. Θα σου μαγειρέψει (αν ξέρει) και θα σου προσφέρει μία αξέχαστη νύχτα γεμάτη αισθησιασμό, πυροτεχνήματα… και αμφιβολίες για το αν θα τον ξαναδείς. Με ποιους ταιριάζει; Με Ταύρους, Ζυγούς, Σκορπιούς και Τοξότες.

Ζυγός

Άλλο ένα ζώδιο που βρίσκεται υπό την «προστασία» της Αφροδίτης και έχει ανάγκη το σεξ για να νιώσει ζωντανό. Νιώθει ότι είναι ιερό καθήκον του το να απολαύσεις το σεξ μαζί του και το κάνει με χάρη και κομψότητα ο μπαγάσας. Πώς να πεις όχι; Με ποιους ταιριάζει; Με Ζυγούς, Ταύρους, Σκορπιούς και Λέοντες

Σκορπιός

Last but not least, το ζώδιο-ηφαίστειο που δεν αφήνει τίποτα σε ησυχία, είναι ο Σκορπιός. Είναι οι πιο ευρηματικοί του ζωδιακού κύκλου, τους αρέσει να δοκιμάζουν συνέχεια νέες στάσεις και να πειραματίζονται και δεν πρόκειται να βαρεθείς ποτέ. Είναι ζηλιάρηδες και κτητικοί, ακόμα και στο σεξ; Ασφαλώς. Με ποιους ταιριάζει; Με Σκορπιούς, Ταύρους, Ζυγούς, Καρκίνους και Ιχθύες.