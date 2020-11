Δένδιας – Σαουδική Αραβία: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών

Δένδιας – Σαουδική Αραβία: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Φάισαλ μπιν Φαρχάν, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετά το περιστατικό με την έκρηξη σε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στη Σαουδική Αραβία. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησαν για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Δένδιας.

Μια έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε πετρελαιοφόρο ελληνικών συμφερόντων στα ανοικτά των ακτών της Σαουδικής Αραβίας, στην Ερυθρά Θάλασσα κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, σύμφωνα με το Al Jazeera. Η έκρηξη έπληξε το MT Agrari, ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων (ανήκει στην εταιρεία TMS του Γιώργου Οικονόμου) με σημαία της Μάλτας στα ανοικτά των ακτών της Σουκάικ, στη Σαουδική Αραβία. Ανάμεσα στο πλήρωμα (που είναι όλο ασφαλές), είναι και επτά Ελληνες, ο πλοίαρχος και άλλοι έξι ναυτικοί.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, @FaisalbinFarhan, συζητήσαμε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή – Ι spoke by phone to #SaudiArabia FM @FaisalbinFarhan. In-depth discussion on recent developments in the broader region. pic.twitter.com/NXVvhBzsvB

