Oι ερωτικές επιδόσεις στην καραντίνα

Αν κάτι μείνει για πάντα από το πολυαγαπημένο “Παρά 5”, θα είναι χωρίς καμία αμφιβολία η ατάκα της Θεοπούλας, που χωρούσε “μέσα της” μια τεράστια, πικρή ίσως για κάποιους αλήθεια. Κόβεται το σεξ; Το βροντερό “όχι” όλων, ηχεί ακόμα και στις ερημωμένες λόγω lockdown γειτονιές. ΟΧΙ. Κι αν μας… αναγκάσουν; Ακόμα κι έτσι, οι ειδικοί έχουν τις προτάσεις τους. Κάν’το… μόνος σου. To sex πρέπει να είναι safe, ειδικά στην εποχή του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, το μήνυμα της επικεφαλής αξιωματούχου του τομέα δημόσιας υγείας του Καναδά, ήταν… “κάντε έρωτα με μάσκα ή καλύτερα κάντε έρωτα… μόνοι σας”. Αν κάποτε τα λόγια της ακούγονταν … kinky τώρα, για τους μοναχικούς αποτελούν αναγκαιότητα λόγω COVID.

Το σεξ μπορεί να είναι κάτι πολύπλοκο αυτή τη ζόρικη περίοδο, ειδικά για εκείνους που δεν έχουν έναν σταθερό σύντροφο με τον οποίο να συζούν ή για εκείνους των οποίων ο ερωτικός σύντροφος κινδυνεύει περισσότερο από τον κορωνοϊό. “Η λιγότερο επικίνδυνη σεξουαλική δραστηριότητα στην διάρκεια της πανδημίας περιλαμβάνει μονάχα τον εαυτό σας”, ακούγαμε συχνά από κορυφαίους γιατρούς κατά την πρώτη καραντίνα, που φοβόμασταν τα πάντα. Εκτός από το… σεξ. Αυτό φάνηκε τουλάχιστον από την πρώτη μεγάλη έρευνα του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας «Δρ. Θάνος Ασκητής».

Έκαναν… τίποτα οι Έλληνες;

«Το καλό ζευγάρι θα ανοίξει και θα ζήσει, το κακό θα σιωπήσει και θα φύγει. Η καραντίνα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο ζευγάρι που είχε προβλήματα και τα έκρυβε πίσω από την καθημερινότητα, η οποία αποτελεί φυγή», σχολίαζε ο κ. Ασκητής, εκτιμώντας μάλιστα ότι είναι σε εξέλιξη η μετάβαση σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι δεν θα θεωρούν αναγκαία στη ζωή τους μια σχέση, αντίθετα θα απαξιώνουν την ψυχική διασύνδεση με έναν άλλο άνθρωπο, ως κάτι μη αναγκαίο και επιθυμητό.

Όπως προκύπτει, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, το 24% στράφηκε στον αυνανισμό και το πορνό, το 44% διατήρησε σταθερές σεξουαλικές επαφές και το 17% δήλωσε αύξηση στις ερωτικές επαφές. Στον αντίποδα, το 19% ήρθε αντιμέτωπο με μικρότερη ή και μηδενική σεξουαλική δραστηριότητα και ένα 6% απέφυγε τις επαφές συνειδητά, λόγω κορωνοϊού.

Οι έγγαμοι παρουσίασαν μικρότερη μείωση της σεξουαλικής τους ζωής (16% των συμμετεχόντων), διατηρώντας τη περισσότερο σταθερή, παρουσιάζοντας ωστόσο και μικρότερη αύξηση (19% των συμμετεχόντων), συγκριτικά με τους άγαμους και εκείνους που συμβιώνουν σε σχέση. Στην «δεξαμενή» εκείνων συμβιώνουν καταγράφηκε τόσο η μεγαλύτερη μείωση της σεξουαλικής δραστηριότητας (23% των συμμετεχόντων), όσο και η μεγαλύτερη αύξηση (24% των συμμετεχόντων) συγκριτικά με άγαμους και έγγαμους.

Οι άγαμοι φαίνεται να επηρεάστηκαν περισσότερο από την καραντίνα, καθώς τους πρώτους 2 μήνες μετά το τέλος της, το 9% των άγαμων έχει αυξήσει τη σεξουαλική του ζωή, ενώ το 23% έχει βιώσει μείωση.

Αναλυτικά

Η μεγαλύτερη μείωση της σεξουαλικής ζωής παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα των 41-50 ετών (29% όσων δήλωσαν ότι μειώθηκε η σεξουαλική τους ζωή ανήκουν στην ομάδα αυτή).

32% των συμμετεχόντων κρίνουν τη σεξουαλική τους ζωή ως «κακή».

6% των συμμετεχόντων έδειξαν ενδιαφέρον στην πιθανότητα του να κάνουν παιδί στη διάρκεια της καραντίνας. 12% του δείγματος αποφάσισε να χωρίσει.

36% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι θα υπάρξει επιδείνωση στις διαπροσωπικές σχέσεις από την καραντίνα και μετά.

39% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι απειλείται από πιθανό χωρισμό.

31% θεωρεί ότι θα μειωθεί η αναζήτηση νέας σχέσης λόγω φόβου μόλυνσης

12% απαξιώνει τη σχέση ως μη αναγκαία.

Σεξ, διεγερτικά

Την ίδια ώρα, η αύξηση στην αγορά σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας αλλά και το έντονο ενδιαφέρον για τις φαλλοπλαστικές την περίοδο της καραντίνας στη χώρα μας, αποδεικνύει το προφανές: Η έλλειψη σεξ μπορεί να αποβεί μοιραία για την υγεία μας.

Σύμφωνα με στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Δρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, χειρουργός ουρολόγος-ανδρολόγος, πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, «ακόμη και στη διάρκεια του απόλυτου lockdown, τα αιτήματα των ανδρών για μεγέθυνση πέους ήταν μακράν τα περισσότερα: Πάνω από 40% αύξηση στο αίτημα των ανδρών για μεγέθυνση του φαλλού στο δικό μας Ινστιτούτο, διαδικτυακά και τηλεφωνικά».

Ιστορική εμπειρία

«Το ερώτημα του κόσμου για το πώς μέσα σε μια κρίση υγειονομική, κοινωνική και οικονομική ο άνδρας ασχολείται με τον φαλλό και με το σεξ έχει απαντηθεί εδώ και αιώνες, από την ιστορική εμπειρία και από τη δαρβινική εξίσωση, που οδηγεί τον άνθρωπο να διαλέγει πάντα τον έρωτα και τη ζωή, όταν απειλείται η ζωή του», εξηγεί από την πλευρά του ο χειρουργός ουρολόγος-ανδρολόγος Χρήστος Φλιάτουρας. Την ίδια ώρα θραύση έκαναν οι πωλήσεις των χαπιών για αποκατάσταση της στυτικής λειτουργίας, ενώ ανέβηκε κατά πολύ και η επισκεψιμότητα σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

Εν τω μεταξύ, ο Δρ. Κωνσταντινίδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε μια, ακόμη, παράμετρο του εγκλεισμού λόγω πανδημίας της Covid-19. «Υπάρχει έντονη υποψία πως ο εγκλεισμός θα οδηγήσει και σε αύξηση των γεννήσεων, αφού οι εν οίκω πολίτες ασχολήθηκαν με το σεξ περισσότερο, είτε με τις δικές τους δυνάμεις, είτε με τα βοηθήματα της επιστήμης».

Σημειώνεται ότι το 2002 κατά την έξαρση του ιού SARS στο Χονγκ Κονγκ σημειώθηκε αύξηση των γεννήσεων που άγγιξε το 40%. Αντίστοιχα, στη Γαλλία όταν επιβλήθηκε καραντίνα στα μέσα του περασμένου Μαρτίου καταγράφτηκε αύξηση στις πωλήσεις τεστ εγκυμοσύνης κατά 30%.

Βέβαια, οι Γάλλοι αποδείχθηκαν πολύ πιο θερμοί. Έρευνα του ινστιτούτου Ifop δείχνει ότι το 60% των συμπολιτών του Εμανουέλ Μακρόν δεν υπολογίζουν το τσουχτερό πρόστιμο για τους παραβάτες του lockdown και ρισκάρουν. Αν σπάσουν την καραντίνα, θα το κάνουν για… το σεξ.

«Δεν έχω κάνει σεξ εδώ και βδομάδες»

Χαρακτηριστική η περίπτωση νεαρού στην Ισπανία, που ήθελε να σπάσει την καραντίνα – με τη… βούλα του νόμου – για να κάνει… σεξ. Ο νεαρός έστειλε μήνυμα στο twitter στην αστυνομία του Μπιλμπάο, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι: «Δεν έχω κάνει σεξ εδώ και βδομάδες και μόλις γνωρίστηκα με ένα κορίτσι από μια πόλη κοντά στο Μπιλμπάο. Μπορώ να πάω εκεί για να ικανοποιήσω τις ανάγκες μoυ;»

Η αστυνομία όχι απλά του απάντησε αλλά του έδωσε και φιλικές συμβουλές για το πώς ξεκινούν οι σωστές σχέσεις. «Καλό απόγευμα, καταλαβαίνουμε την κατάστασή σου, αυτή η δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις μετακινήσεων από δήμο σε δήμο. Λάβε το ως την πρώτη απόδειξη αγάπης από την πιθανή σχέση σου. Σου ευχόμαστε καλή τύχη! Χαιρετίσματα» ήταν το μήνυμα της.

Turn off the TV!

Την καλύτερη συμβουλή δίνει η ψυχολόγος – σεξολόγος, Τζάνετ Μπρίτο, ιδίως σε όσους νιώθουν άγχος από την καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τα θέματα του COVID-19. «Ενθαρρύνω τους ασθενείς μου που είναι παντρεμένοι ή έχουν σύντροφο, να περιορίσουν την έκθεση τους στα νέα του κορονοϊού και να αφοσιωθούν στο σεξουαλικό κομμάτι της ζωής τους», λέει η Τζάνετ Μπρίτο από την Χονολουλού όπου ζει και εργάζεται, στην HuffPost.

Η σεξουαλική επαφή μειώνει τα επίπεδα των ορμονών του στρες όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό, The Journal of Health and Social Behavior. Εν τω μεταξύ, διεγείρει την παραγωγή ενδορφινών, που είναι νευροχημικά και προκαλούν με φυσικό τρόπο ένα θετικό συναίσθημα στο σώμα, παρόμοιο με αυτό που προκαλεί η χρήση της μορφίνης. Η οξυτοκίνη, που μερικές φορές ονομάζεται ορμόνη της «αγάπης», απελευθερώνεται και αυτή κατά τη διάρκεια του σεξ, της αγκαλιάς ακόμα και στο κράτημα των χεριών. Οι επιστήμονες μάλιστα, λένε ότι ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς στα θηλαστικά.

Το σεξ μία με δύο φορές την εβδομάδα μπορεί να αποτρέψει την μόλυνση από τον ιό

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Γουίλκς στην Πενσυλβάνια, μπορεί να υπάρχει σχέση μεταξύ του σεξ που γίνεται μερικές φορές την εβδομάδα και ενός ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι έκαναν σεξ μία ή δύο φορές την εβδομάδα είχαν υψηλότερα επίπεδα ανοσοσφαιρίνης Α (IgA), τα οποία είναι αντισώματα κατά της ασθένειας που βρίσκονται στις βλεννογόνους μεμβράνες των πνευμόνων, των κόλπων, του στομάχου και των εντέρων. Βρίσκονται επίσης στα υγρά που παράγουν αυτές οι μεμβράνες: σάλιο, δάκρυα και αίμα.

Τα άτομα που έκαναν σεξ μία ή δύο φορές την εβδομάδα είχαν τα υψηλότερα επίπεδα IgA, γεγονός που τους βοήθησε να αποφύγουν τα κρυολογήματα. Η ομάδα είχε 30% περισσότερη IgA από τις δύο ομάδες που είχαν λιγότερο συχνά σεξ και την ομάδα που έκανε σεξ περισσότερο από δύο φορές την εβδομάδα. Η συνεχόμενη «εξάσκηση» έχει απ’ ότι φαίνεται και τα μειονεκτήματα της. «Η ανοσοσφαιρίνη βασικά καταπολεμά τους ιούς και ενισχύει την ανοσία μας», μας λέει η Σάνον Τσάβεζ, ψυχολόγος και σεξουαλική θεραπεύτρια στο Λος Άντζελες. «Επιπλέον, η τακτική σεξουαλική δραστηριότητα είναι καλή για τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και την κυκλοφορία. Αυτές οι διεργασίες διατηρούν το σώμα σας υγιές και απελευθερώνουν τοξίνες και συγκρατούν την ένταση στο σώμα».

Η αγκαλιά και το απλό φιλί έχει επίσης οφέλη για την υγεία

Δεν είναι μόνο το σεξ που κάνει καλό στην σωματική και ψυχική μας υγεία. Μία αγκαλιά έχει επίσης τα θετικά στοιχεία. Αυτό το είδος οικειότητας και αγάπης είναι κάτι που λαχταρούμε όλοι, είτε είμαστε σε σχέση είτε όχι. Σε μια μελέτη που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Κίνσεϊ, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες ήθελαν να αγκαλιάζουν ή ακόμα και να περάσουν όλη τη νύχτα αγκαλιά με τους περιστασιακούς σεξουαλικούς τους συντρόφους. Οι στοργικοί σύντροφοι έχουν λιγότερο στρες, μικρότερη ευαισθησία στην κατάθλιψη και λιγότερο άγχος, δήλωσε η Αμάντα Γκέσελμαν, αναπληρωτής διευθύντρια έρευνας στο Ινστιτούτο Κίνσεϊ, στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα.

«Το φιλί συμβάλλει επίσης στην υγεία της καρδιάς, επηρεάζοντας τη χοληστερόλη και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων μέσω βελτιωμένων λιπιδίων στο αίμα», υποστηρίζει η Γκέσελμαν. «Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι το φιλί για περίπου 30 λεπτά μειώνει τις αντιδράσεις των ανθρώπων στα αλλεργιογόνα. Το φιλί παράγει μια φυσιολογική αλλαγή μέσα μας που μπορεί να μειώσει τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος».

Οι τυχεροί που συγκατοικούν με το ταίρι τους μπορούν να εκμεταλλευτούν τον χρόνο και να εξερευνήσουν ξανά ο ένας τον άλλον, με αποτελέσματα απολύτως ευεργετικά και για τους δύο.

Λοιπόν; Κάντε σεξ (ή… κάνε) και όχι… τηλεόραση!