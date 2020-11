Rafale Ελλάδα: Επικοινωνίας  Παναγιωτόπουλου – Γάλλου πρέσβη

Rafale Ελλάδα: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρέσβη της Γαλλίας στην Αθήνα Πατρίκ Μεζονέβ είχε την Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Νίκος Παναγιωτόπουλος. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν το χρονοδιάγραμμα, οι διαδικασίες αλλά και μια σειρά από τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην απόκτηση των γαλλικών πολεμικών αεροσκαφών Rafale από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία. «Στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης εργαζόμαστε πάνω σε ένα φιλόδοξο, αλλά οργανωμένο και καλά μελετημένο σχέδιο για την ανανέωση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας». Αυτό τόνισε νωρίτερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μιλώντας σε διαδικτυακό σεμινάριο του American Hellenic Institute (AHI) με τίτλο «Ενημέρωση για την Ελληνική Πολιτική Άμυνας».

Ο υπουργός Άμυνας επισήμανε ότι η προσπάθεια ενίσχυσης «πραγματοποιείται επειδή ζούμε σε ένα πολύ σύνθετο και αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα περιβάλλον που γίνεται πιο περίπλοκο και ίσως πιο ευαίσθητο όσο περνά ο καιρός».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 12 μεταχειρισμένα Rafale τα οποία έχει υπό παραγγελία η Ελλάδα και θα αρχίσουν τα παραδίδονται το 2021 θα αναβαθμιστούν στο επίπεδο F.3R προκειμένου να έχουν την δυνατότητα κατάρριψης των τουρκικών μαχητικών F-16 στο εσωτερικό της Τουρκίας με βλήματα αέρος-αέρος Meteor, τεχνολογίας ramjet με ακτίνα δράσης περί τα 110 χλμ., ταχύτητα 4 φορές μεγαλύτερη του ήχου και no-escape-zone (δηλαδή χωρίς καμία ελπίδα διαφυγής για τον στόχο) στα 60 χλμ.! Τα υπόλοιπα έξι Rafale F.3 νέας κατασκευής, θα κατασκευαστούν εξαρχής στο επίπεδο “R”, οπότε θα έχουν και αυτά πλήρεις δυνατότητες.

Ηδη έχουν ζητηθεί από ελληνικής πλευράς περί τα 40 βλήματα Meteor, που θεωρούνται τα κορυφαία από πλευράς επιδόσεων, δυτικά βλήματα αέρος-αέρος. Τα αεροσκάφη της έκδοσης F.3-R θα φέρουν το νέο ατρακτίδιο TALIOS (TArgeting Long-range Identification Optronic System), το οποίο αντικαθιστά το παλαιότερο Damocles, ενώ στην ίδια έκδοση θα είναι πιστοποιημένο και το βλήμα τεχνολογίας ramjet, μεγάλης ακτίνας δράσης METEOR, το οποίο επίσης έχει αιτηθεί η Ελλάδα, όπως και η «έξυπνη» βόμβα της Safran AASM με καθοδήγηση λέιζερ.

Είναι άγνωστο όμως εάν θα υπάρξει και προμήθεια των προηγμένων ατρακτιδίων TALIOS. Επίσης βελτιώσεις υπάρχουν και στους αισθητήρες, ενώ όλα τα αεροσκάφη θα είναι εξοπλισμένα βέβαια με το ραντάρ AESA RBE.2-AA το πρώτο τεχνολογίας ενεργού σάρωσης, το οποίο θα προμηθευτεί η ΠΑ.

