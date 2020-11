Κρούσματα σήμερα Ελλάδα (16/11): Ενημέρωση ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό

Κρούσματα σήμερα Ελλάδα (16/11): Σήμερα ανακοινώθηκαν 2198 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα, εκ των οποίων 21 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 76403, εκ των οποίων το 53.9% άνδρες. 4675 (6.1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 19638 (25.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

400 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 126 (31.5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 79.5%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 383 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 59 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 1165 θανάτους συνολικά στη χώρα. 473 (40.6%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 80 έτη και το 97.2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Νέα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη μάχη των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19. Η αμερικανική βιοφαρμακευτική εταιρεία Moderna γίνεται η δεύτερη που ανακοινώνει αποτελέσματα από την Φάση 3 των κλινικών δοκιμών του εμβολίου της mRNA-1273. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα Δευτέρα, το εμβόλιο παρουσιάζει 94,5% αποτελεσματικότητα έναντι του νέου κορονοϊού.

«Πρόκειται για πολύ συναρπαστικά αποτελέσματα», έσπευσε να σχολιάζει ο Δρ. Άντονι Φάουτσι, σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την πανδημία και επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων. «Όσο πάει γίνεται και καλύτερο. Το 94,5% είναι εξωπραγματικό», συμπλήρωσε και εκτίμησε ότι οι εμβολιασμοί κατά της νόσου COVID-19 μπορεί να ξεκινήσουν το δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου από τις ομάδες υψηλού κινδύνου και ο γενικός πληθυσμός να εμβολιαστεί σε ένα εύρος χρόνου μέχρι την προσεχή Άνοιξη.

«Πρόκειται για μια στιγμή ορόσημο στην ανάπτυξη του υποψήφιου εμβολίου μας έναντι της COVID-19. Από τις αρχές Ιανουαρίου, ακολουθούμε στενά αυτόν τον ιό με τον στόχο να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα σε όλο τον κόσμο. Γνωρίζαμε εξαρχής ότι κάθε μέρα μετράει. Αυτή η ιδιαίτερα θετική εξέλιξη από την ενδιάμεση ανάλυση της Φάσης 3 της δοκιμής μας προσφέρει την πρώτη κλινική επικύρωση ότι το εμβόλιό μας μπορεί να αποτρέψει την μόλυνση από COVID-19 και να προλάβει την βαριάς μορφής νόσηση», δήλωσε ο Στεφάν Μπανσελ, Διευθύνων Σύμβουλος της Moderna.

Η Moderna παρουσίασε τα αποτελέσματα της το απόγευμα της Κυριακής στην Επιτροπή Ασφάλειας και Παρακολούθησης Δεδομένων, έναν ανεξάρτητο φορέα ανάλυσης των στοιχείων που προκύπτουν από τις κλινικές μελέτες. «Είναι μια από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή και την καριέρα μου. Είναι συναρπαστικό να αναπτύσσουμε αυτό το εμβόλιο και να βλέπουμε την ικανότητά του να προλαμβάνει μια συμπτωματική νόσο με τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα», ανέφερε ο Δρ. Ταλ Ζακς, Ιατρικός Διευθυντής της Moderna.

«Θα έχουμε ένα εμβόλιο που μπορεί να σταματήσει τον Covid-19», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη ο πρόεδρος της Moderna, Stephen Hoge. Τα νέα ότι ένα δεύτερο εμβόλιο κατά του κορονοϊού είναι αποτελεσματικό πάνω από 90% προκάλεσε ενθουσιασμό ακόμη και στους ίδιους τους δημιουργούς του εμβολίου. Σε συνέντευξή του στο BBC, ο πρόεδρος της Moderna Stephen Hoge, δήλωσε: «Προφανώς και είμαστε ενθουσιασμένοι. Ήταν μια δύσκολη χρονιά και ήταν δύσκολα μέχρι η εταιρεία μας να φτάσει στο σημείο να έχουμε ξεκάθαρες αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά του Covid-19. Υπήρξε μια στιγμή έντονης ανακούφισης, αλλά αυτό γρήγορα πέρασε. Μετά από ένα λεπτό συνειδητοποιήσαμε ότι τώρα που ξέρουμε ότι το εμβόλιο δουλεύει, πρέπει να αρχίσουμε την παραγωγή και τη μεταφορά. Αλλά ξεκάθαρα είναι ένα σημαντικό ορόσημο για εμάς ως εταιρεία.

Δεν περίμενα, δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς ήλπιζε ότι το εμβόλιο θα ήταν 94% αποτελεσματικό ενάντια στον Covid-19. Αυτή ήταν μια εντυπωσιακή συνειδητοποίηση. Το δεύτερο που μας ενθουσίασε ίσως περισσότερο ήταν ότι ήταν 100% αποτελεσματικό ενάντια στη σοβαρή Covid-19. Υπήρχαν 11 περιπτώσεις σοβαρά ασθενών αλλά και οι 11 ήταν στην ομάδα που έλαβε το placebo.

Αυτό σημαίνει ότι το εμβόλιο είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό εργαλείο για να σταματήσει την πανδημία. Όταν τα συνδυάζεις με τα νέα της προηγούμενος εβδομάδας για το εμβόλιο της Pfizer, έχεις τώρα δύο νέα εμβόλια πάνω από 90% αποτελεσματικά. Έχουμε πραγματικά τα απαραίτητα εργαλεία για να τη νικήσουμε. Αυτά είναι τα πραγματικά καλά νέα, ότι έχουμε λύσεις στα χέρια μας».

"We now have clear evidence of efficacy of the vaccine to prevent Covid-19 disease"

Dr Stephen Hoge, president of US company Moderna, says a new vaccine that protects against Covid-19 is nearly 95% effectivehttps://t.co/AoBDS5oTIy pic.twitter.com/TPxFAqq59E

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 16, 2020