Ιβάνκα Τραμπ νέα: Ωθεί τον πατέρα της να αποδεχθεί την ήττα

Ιβάνκα Τραμπ νέα: Η Ιβάνκα Τραμπ ενθαρρύνει διακριτικά τον πατέρα της να παραδεχθεί την ήττα του στις αμερικανικές εκλογές γιατί «έχει βάλει στο μάτι» την προεδρία, αποκάλυψαν στον ιστότοπο της Daily Mail πηγές με γνώση του θέματος. Μετά την ανακήρυξη του νικητή των Αμερικανικών εκλογών το προηγούμενο Σάββατο από τα media της χώρας, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κρατήσει ανυποχώρητη στάση, αρνούμενος να αποδεχθεί την επικράτηση του Τζο Μπάιντεν και κάνοντας λόγο για νοθεία μεγάλης κλίμακας. Μέλη της οικογένειάς του, όπως ο γιος του Ντον Τζούνιορ και η σύζυγός του Μελάνια, έχουν κάνει δηλώσεις στο Twitter που απηχούν τις αντιλήψεις του Αμερικανού προέδρου. Mέχρι στιγμής όμως η 39χρονη Ιβάνκα έχει παραμείνει σιωπηλή σχετικά με την αμφισβήτηση του αποτελέσματος στα social media, και δεν έχει ποστάρει κάτι σχετικό από την περασμένη Παρασκευή.

Παρασκηνιακά όμως, η κόρη του Τραμπ ενθαρρύνει τον πατέρα της να αποδεχθεί ότι έχασε, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα. Μάλιστα, φέρεται να είπε σε μια συνάντηση με στελέχη του Λευκού Οίκου ότι «ήταν τιμή που υπηρέτησαν τον λαό» και πως «ο λαός πρέπει να νιώθει ευχαριστημένος με όσα πέτυχαν». «Η Ιβάνκα έχει την δική της ατζέντα. Έχει βάλει στο μάτι το Οβάλ Γραφείο από την πρώτη κιόλας μέρα και δεν πρόκειται να κόψει “γέφυρες” ξεσπώντας όπως ο Ντον Τζουνιορ στο Twitter», αναφέρει στην Daily Mail άτομο που συνδέεται στενά με την οικογένεια του Αμερικανού προέδρου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή «κάθε τι που βγάζει προς τα έξω η Ιβάνκα είναι προσεκτικά σχεδιασμένο και υπολογισμένο, επειδή πάντα έχει στο μυαλό της την ευρύτερη εικόνα».

Ακόμα και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ, φέρεται – σύμφωνα πάντα με την DM – να ενθαρρύνει ιδιωτικά τον πεθερό του να εγκαταλείψει τη νομική μάχη, αποσύροντας τις μηνύσεις που κατέθεσε πρόσφατα η ομάδα του σε διάφορες πολιτείες για αμφισβήτηση του αποτελέσματος, και να εστιάσει την προσοχή του στις επόμενες εκλογές.

Σύμφωνα με την πηγή της βρετανικής εφημερίδας, στην «καρδιά» της οικογένειας Τραμπ υπάρχει ουσιαστικά μια «διελκυστίνδα», με τον Τζάρεντ και την Ιβάνκα από τη μία μεριά και τον Ντον Τζουνιορ και τον Έρικ από την άλλη, να προωθούν ο καθένας τους δικούς του σκοπούς.

«Η Μελάνια κρατά κλειστά τα χαρτιά της και κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά σκέφτεται», προσθέτει η πηγή. Όπως εξηγεί, η Ιβάνκα δεν είναι το μόνο παιδί του Τραμπ που έχει βάλει στο στόχαστρο τον Λευκό Οίκο. Είναι κάτι που θα ήθελε να επιδιώξει και ο Ντον Τζούνιορ.

Every legally cast vote should be counted. Every illegally cast vote should not. This should not be controversial.

This is not a partisan statement — free and fair elections are the foundation of our democracy. 🇺🇸

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 6, 2020