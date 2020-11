Εμβόλιο κορονοϊού Pfizer: Μεγάλη μέρα για την επιστήμη και την ανθρωπότητα!

Εμβόλιο κορονοϊού Pfizer: Άκρως θετικά τα νέα από το εμβόλιο της Pfizer για τον κορωνοϊό, το οποίο αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό από ό,τι αναμενόταν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το εμβόλιο που αναπτύχθηκε από την Pfizer Inc. και την BioNTech SE αποδείχθηκε καλύτερο από το αναμενόμενο για την προστασία ανθρώπων από τον κορωνοϊό σε Covid-19 σε μια κεντρική μελέτη. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ορόσημο στην κούρσα των εμβολίων που μπορούν να σταματήσουν την παγκόσμια πανδημία. Το εμβόλιο αποδείχθηκε πάνω από 90% αποτελεσματικό στα πρώτα 94 άτομα που μολύνθηκαν από τον νέο κορωνοϊό και ανέπτυξαν τουλάχιστον ένα σύμπτωμα, ανέφεραν οι εταιρείες τη Δευτέρα.

Και όλα αυτά την ώρα που φαρμακοβιομηχανίες και ερευνητικά κέντρα ανά την υφήλιο εργάζονται πυρετωδώς για ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η πανδημία κορωνοϊού που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.250.000 ανθρώπους παγκοσμίως. Οι επιστήμονες ελπίζουν σε ένα εμβόλιο κατά του κορωνοϊού που θα είναι τουλάχιστον 75% αποτελεσματικό, ενώ ο επιφανής επιδημιολόγος και σύμβουλος του Λευκού Οίκου, δρ Άντονι Φάουτσι, είχε δηλώσει ότι θα ήταν αποδεκτό ένα εμβόλιο αποτελεσματικό κατά 50% με 60%. Ο ελληνικής καταγωγής πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Αλβέρτος Μπουρλά, χαιρέτισε την εξέλιξη ως «μεγάλη μέρα για την επιστήμη και την ανθρωπότητα».

Τα αποτελέσματα βασίστηκαν στην πρώτη ενδιάμεση ανάλυση αποτελεσματικότητας που πραγματοποιήθηκε από εξωτερική και ανεξάρτητη επιτροπή παρακολούθησης δεδομένων από την κλινική μελέτη Φάσης 3 του εμβολίου της Pfizer. Η ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων επιβλέπει τις κλινικές δοκιμές των ΗΠΑ για να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Η ανάλυση αξιολόγησε 94 επιβεβαιωμένες μολύνσεις Covid-19 μεταξύ των 43.538 συμμετεχόντων στη δοκιμή. Η Pfizer και η BioNTech ανέφεραν ότι από την ανάλυση των αποτελεσμάτων στις δύο ομάδες των ατόμων που μετείχαν στις δοκιμές -εκείνων που έλαβαν το εμβόλιο και εκείνων στους οποίους χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο (placebo)- προέκυψε ποσοστό αποτελεσματικότητας άνω του 90% επτά ημέρες μετά τη δεύτερη δόση.

Αυτό σημαίνει ότι η προστασία από την Covid-19 επιτυγχάνεται 28 ημέρες μετά τον αρχικό εμβολιασμό, που αποτελείται από ένα πρόγραμμα δύο δόσεων. Το τελικό ποσοστό αποτελεσματικότητας του εμβολίου μπορεί να ποικίλλει ωστόσο, καθώς η ασφάλεια και τα πρόσθετα δεδομένα συνεχίζουν να συλλέγονται.

«Το πρώτο σύνολο αποτελεσμάτων από τη φάση 3 των κλινικών δοκιμών του εμβολίου κατά της Covid-19 παρέχει την αρχική απόδειξη της ικανότητας του εμβολίου μας να αποτρέπει την COVID-19», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Μπουρλάς. «Αγγίζουμε αυτό το κρίσιμο ορόσημο στο πρόγραμμα ανάπτυξης εμβολίων σε μια εποχή που ο κόσμος το χρειάζεται περισσότερο από ποτέ καθώς τα ποσοστά μόλυνσης καταγράφουν νέα ρεκόρ, νοσοκομεία είναι στα όρια των αντοχών τους και οικονομίες πασχίζουν να ανοίξουν ξανά», συνέχισε.

«Με τα σημερινά νέα είμαστε ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά στο να παρέχουμε στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μια υπεραναγκαία ανακάλυψη βοηθώντας στον τερματισμό αυτής της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Ανυπομονούμε να ανακοινώσουμε επιπλέον δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του εμβολίου από χιλιάδες συμμετέχοντες τις επόμενες εβδομάδες», κατέληξε. Περίπου το 42% των συμμετεχόντων στις δοκιμές είχε διαφορετικά υπόβαθρα, ανέφεραν οι Pfizer και BioNTech, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί ακόμη σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια του εμβολίου. Οι εταιρείες δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να ζητήσουν έγκριση για χρήση έκτακτης ανάγκης άδειας από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων μόλις θα έχουν στα χέρια τους δεδομένα δύο μηνών, που αναμένονται την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Πάντως, ότι δεν είναι ακόμη γνωστό το ποσοστό αποτελεσματικότητας του εμβολίου της Pfizer σε κρίσιμες υπο-ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι, όπως και κατά πόσον το εμβόλιο μπορεί να αποτρέψει βαριές περιπτώσεις, αφού δεν είχε νοσήσει βαριά ουδείς από τους συμμετέχοντες που κόλλησαν Covid-19 σε αυτόν τον γύρο της ανάλυσης. Να σημειωθεί ότι Pfizer και BioNTech αναμένουν ότι θα έχουν 50 εκατ. δόσεις του εμβολίου φέτος και 1,3 δισ. το 2021.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε το πειραματικό εμβόλιο της Pfizer για τον κορωνοϊό χαρακτηρίζοντάς το εξαιρετική είδηση, αλλά προειδοποίησε πως θα χρειαστούν μήνες για να υπάρξει εκτεταμένος εμβολιασμός και πως οι Αμερικανοί πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα. Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε: «Τα σημερινά νέα είναι σπουδαία, όμως δεν αλλάζουν το γεγονός. Η σημερινή ανακοίνωση υπόσχεται την ευκαιρία να το αλλάξουμε την ερχόμενη χρονιά, όμως το καθήκον που έχουμε τώρα μπροστά μας παραμένει το ίδιο».

«Συγχαίρω τις ταλαντούχες γυναίκες και τους ταλαντούχους άνδρες που συνέβαλαν να πραγματοποιηθεί αυτή η πρόοδος και που μας έδωσαν τόσους λόγους για να ελπίζουμε», αναφέρει στη δήλωσή του ο νεοεκλεγείς πρόεδρος, ο οποίος θα αναλάβει τα προεδρικά καθήκοντα στις 21 Ιανουαρίου. «Την ίδια στιγμή είναι επίσης σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πως θα χρειασθούν ακόμη μήνες πριν τελειώσει η μάχη εναντίον της Covid-19», πρόσθεσε ο Τζο Μπάιντεν.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτησε το «υπέροχο νέο», μετά την ανακοίνωση των εργαστηρίων Pfizer και BioNTech ότι το εμβόλιό τους είναι αποτελεσματικό κατά 90% κατά του Covid-19. «Το χρηματιστήριο ανεβαίνει, ένα εμβόλιο φθάνει σύντομα. Αποτελεσματικότητα 90%. Τι υπέροχο νέο!», έγραψε στο Twitter.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020