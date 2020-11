Εκλογές ΗΠΑ 2020: Η πρώτη δήλωση Μπάιντεν- Ιστορική νίκη για Καμάλα

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν κέρδισε την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σύμφωνα με το ινστιτούτο Edison Research και μεγάλα τηλεπτικά δίκτυα. Σύμφωνα με τις προβολές του Edison Research και μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων, περιλαμβανομένου του CNN και του NBC, ο Μπάιντεν θα εξασφαλίσει περισσότερους από τους 270 εκλέκτορες που χρειάζεται για να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ. Επίσης, το Fox News προβλέπει ότι η Πενσυλβάνια έχει κερδηθεί από τον Μπάιντεν από τη στιγμή που η καταμέτρηση ψήφων έχει φτάσει στο 99% και είναι αρκετά μπροστά από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζο Μπάιντεν θα γίνει ο 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το CNN, μετά από τη νίκη του στην πολιτεία όπου γεννήθηκε. Με τη νίκη στην Πενσυλβάνια ανεβαίνει πάνω από τις 270 εκλογικές ψήφους που απαιτούνται για να κερδίσει. Πριν γίνει υποψήφιος για τη Δημοκρατική προεδρία, ο Μπάιντεν διετέλεσε αντιπρόεδρος υπό τον πρώην Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος γερουσιαστής του Ντέλαγουερ. Καθ ‘όλη τη διάρκεια της εκστρατείας του, ο Μπάιντεν υποστήριξε ότι διακυβεύεται η «ψυχή του έθνους» και υποσχέθηκε ότι θα επιδιώξει να θεραπεύσει τη χώρα που έχει καταστραφεί από την προεδρία του Τραμπ.

Ο Τζο Μπάιντεν θα μιλήσει στους πολίτες απόψε, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο CNN. Στην πρώτη του δήλωση στο Twitter είπε ότι νιώθει μεγάλη τιμή που τον επέλεξαν να οδηγήσει το μεγάλο έθνος. «Έχουμε πολλή και δύσκολη δουλειά μπροστά μας, όμως σας υπόσχομαι το εξής: Θα είμαι ένας πρόεδρος για όλους τους Αμερικάνους – είτε με ψηφίσατε είτε όχι».

