Lockdown κομμωτήρια: Πώς θα λειτουργήσουν

Lockdown κομμωτήρια: Σε δεύτερο lockdown μπαίνει η χώρα από τις 6 το πρωί του Σαββάτου, αφού η εκτίναξη των κρουσμάτων κορονοϊού μέσα σε λίγες ημέρες, αλλά και η ραγδαία αύξηση των νεκρών και των διασωληνωμένων σήμανε συναγερμό σε πολιτικές και υγειονομικές αρχές. Σύμφωνα με τα όσα είπε στη χθεσινή ενημέρωση ο Νίκος Χαρδαλιάς, τα κομμωτήρια, τα κουρεία και τα κέντρα αισθητικής θα μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης τους. Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου όμως έως και τις 30 Νοεμβρίου θα κατεβάσουν και αυτά ρολά. Σημειώνεται ότι στις πόλεις που είχαν μπει σε καθεστώς lockdown, πριν την ανακοίνωση για την οριζόντια εφαρμογή του μέτρου, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες, τα κομμωτήρια θα παραμείνουν κλειστά και το σαββατοκύριακο.

Ποια καταστήματα μένουν ανοιχτά

Από το Σάββατο, λοιπόν, τα καταστήματα που θα μείνουν ανοιχτά είναι:

· Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) παραμένουν ανοιχτά στο κανονικό τους ωράριο. Μοναδική εξαίρεση η Κυριακή 15 Νοεμβρίου, οπότε οι Υπεραγορές τροφίμων (super markets) καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.

· Καθαριστήρια

· Περίπτερα (24ώρο)

· Φαρμακεία

· Πρατήρια καυσίμων, με εφικτή τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον

· Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

· Ξενοδοχεία, στα οποία, ωστόσο, δίνεται δυνατότητα αναστολής

· Pet shops

· Καταστήματα οπτικών και πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης, που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

· Καταστήματα πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

· Ακόμη, επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), ενώ

· οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να βγει από το σπίτι μόνο για να παραλάβει έτοιμο φαγητό, όπως διευκρίνισε χθες ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Κλειστή, ωστόσο, παραμένει συνολικά η εστίαση.

· Στο ίδιο διάστημα θα λειτουργούν και οι λαϊκές αγορές, αλλά με πρόσθετα μέτρα, δηλαδή με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουργία παράλληλων αγορών και απόσταση πάγκων 5 μέτρων.