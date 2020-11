Τραμπ – εκλογές ΗΠΑ: Επιμένει ο Ρεπουμπλικανός, νέο tweet

Τραμπ – εκλογές ΗΠΑ: «Σταματήστε την καταμέτρηση», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η καταμέτρηση των αμερικανικών εκλογών 2020. Τα βλέμματα, πλέον, στρέφονται σε τέσσερις πολιτείες, στις οποίες η καταμέτρηση συνεχίζεται. Ο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με το FOX, συγκεντρώνει 264 εκλέκτορες έναντι 214 του Ντόναλντ Τραμπ. Η ομάδα του Ρεπουμπλικανού, πάντως, εκφράζει την αισιοδοξία της, ενώ εχθές ο Μπάιντεν εξέφρασε την πεποίθηση πως στο τέλος θα είναι ο νικητής.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ με τους 214 εκλέκτορες διεκδικεί νίκη σε τρεις πολιτείες όπου είτε το αποτέλεσμα δεν είναι ακόμη σαφές είτε το Fox News Decision Desk έχει προβλέψει ότι ο Μπάιντεν θα κερδίσει.

STOP THE COUNT!

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων, ο Τζο Μπάιντεν έκανε μια ανάρτηση στο twitter με την οποία στέλνει το μήνυμα ότι «κάθε ψήφος πρέπει να μετρηθεί»

Every vote must be counted. pic.twitter.com/kWLGRfeePK

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020