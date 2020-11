Κρούσματα σήμερα Ελλάδα 4/11: Η ενημέρωση ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό

Κρούσματα σήμερα Ελλάδα 4/11: Σήμερα ανακοινώθηκαν 2646 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα, εκ των οποίων 42 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 46892, εκ των οποίων το 54.6% άνδρες. 4271 (9.1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 14427 (30.8%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

179 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 42 (23.5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 88.8%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 305 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 18 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 673 θανάτους συνολικά στη χώρα. 259 (38.5%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Εισήγηση για Λοκντάουν στην Αττική

Εισήγηση για Lockdown στα πρότυπα της περασμένης Άνοιξης καταθέτουν, αυτήν την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, τα οποία συμμετέχουν σε τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας και θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων αύριο στις 12.00 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ενημέρωση θα συμμετέχει και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Οι αιτίες της πρότασης δεν είναι άλλες από τον καλπάζοντα αριθμό των νέων κρουσμάτων στην Αττική, αλλά και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, με τις τελικές αποφάσεις να επαφύονται στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Βατόπουλος: 15 ημέρες το lockdown, αν γίνει

Στην ανάγκη να ληφθούν γρήγορα αποφάσεις για ενδεχόμενο lockdown αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης ο καθηγητής Μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος. Όπως είπε ο κ. Βατόπουλος κριτήριο για μια τέτοια απόφαση δεν αποτελεί το αν έχουμε πολλές ΜΕΘ. «Δεν ξέρω αν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Η επιτροπή των ειδικών προτείνει πιο αυστηρά πράγματα από αυτά που υιοθετούνται» υποστήριξε ο κ. Βατόπουλος μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Κατά τον κ. Βατόπουλο η απαγόρευση μετακίνησης από νομό σε νομό ήταν μέσα στις εισηγήσεις των ειδικών, ωστόσο εν μέρει καλύπτεται από το μέτρο απαγόρευσης κυκλοφορίας μετά τις 12 π.μ. Όσον αφορά, τέλος, στην περίπτωση ενός γενικευμένου lockdown, ο κ. Βατόπουλος είπε ότι θα έχει διάρκεια 15 μέρες.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι οι λοιμωξιολόγοι θα περιμένουν μερικές ακόμη ημέρες, προκειμένου να δουν την πορεία των κρουσμάτων στην Αθήνα. Πολλά θα κριθούν από το αν θα αποδώσουν τα νέα μέτρα, καθώς, αν τα κρούσματα δεν σταθεροποιηθούν ή ακόμα και δεν πέσουν, αλλά ακολουθήσουν ανοδική πορεία, πιέζοντας και τις ΜΕΘ, τότε το γενικό κλείσιμο της Αττικής δεν μπορεί να αποκλειστεί. Από τις τοποθετήσεις των ειδικών φαίνεται είναι ότι τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ στο λεκανοπέδιο αποτελούν το τελευταίο «ανάχωμα» αποφυγής του γενικού λουκέτου.

Ανατροπή για το take away

Παύει να ισχύει, μετά από παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, η απαγόρευση του take away σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες. Η απόφαση που περιλαμβανόταν στο πρόσφατο ΦΕΚ για τα μέτρα που ισχύουν από τις 3 Νοεμβρίου, στις «κόκκινες» περιοχές, Θεσσαλονίκη και Σέρρες, είχε προκαλέσει ανησυχία σε επιχειρήσεις take away, οι ιδιοκτήτες των οποίων έκαναν λόγο για καταστροφή.

Η άμεση κινητοποίηση και παρέμβαση του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος από χθες είχε ζητήσει τη σχετική αλλαγή από στελέχη της κυβέρνησης, φαίνεται πως έφερε γρήγορα αποτελέσματα, τα οποία οδηγούν σε άρση του περιορισμού του take away.

Έτσι, με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείο ανάπτυξης, ξεκαθαρίζεται ότι «στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive-through), δεν επιτρέπονται με την έννοια του αυτοτελούς λόγου μετακίνησης των πολιτών. Είναι προφανές ότι επιτρέπονται στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/02.11.2020 KYA (Β’ 4831/2.11.2020), όπως άλλωστε ίσχυε και στην πρώτη φάση της πανδημίας».