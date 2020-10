Nine Inch Nails: Το συγκρότημα λανσάρει τις δικές του μάσκες

Nine Inch Nails: Οι Nine Inch Nails λανσάρουν τις δικές τους προστατευτικές μάσκες προσώπου . Η σειρά από μάσκες ακολουθεί τη συλλογή t-shirts «Pandemic 2020» που κυκλοφόρησαν τον περασμένο μήνα. Τα t-shirts σε πέντε σχέδια αντικατοπτρίζουν το «άγχος και τον θυμό μας αυτήν την άνευ προηγουμένου χρονιά». Στα t-shirts αναγράφονται στίχοι τραγουδιών του αμερικανικού συγκροτήματος που είναι πολύ επίκαιροι σε μία περίοδο που η κανονική ζωή είναι σε παύση λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Σε ένα t-shirt είναι γραμμένος ο τίτλος «Every Day Is Exactly The Same» (Κάθε Μέρα είναι ακριβώς ίδια) από το τρίτο σινγκλ του άλμπουμ του 2005 της αμερικανικής industrial rock μπάντας, With Teeth.

Πιο αισιόδοξο είναι ένα άλλο σχέδιο με τον στίχο «We’re in this together» (Είμαστε μαζί σε αυτό) δανεισμένο από τον τίτλο του τραγουδιού του 1999 «The Fragile». Το γκρουπ έχει πλέον προσθέσει στον ιστότοπό του το «NIN modular faster starter kit» που αποτελείται από δύο μάσκες – μία μαύρη, μία λευκή – και 13 αυτοκόλλητα που μπορούν να εναλλάσσονται. Τα αυτοκόλλητα φέρουν το λογότυπο Nine Inch Nails καθώς και λέξεις όπως «Dirty», «Clean», «Pig» και «Broken». Οι Nine Inch Nails λένε ότι τα μηνύματα «μπορούν να αλλάξουν για να ταιριάζουν με τη διάθεσή σας» ή «τον βαθμό απελπισίας» κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης κρίσης του κορονοϊού.