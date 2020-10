Σον Κόνερι πέθανε: Θλίψη στον παγκόσμιο πολιτισμό

Σον Κόνερι πέθανε: Απεβίωσε ο σκωτσέζος, ηθοποιός Σον Κόνερι, ο πρώτος, και κατά πολλούς ο καλύτερος “Τζέιμς Μποντ”. Ο Σερ Τόμας Σον Κόνερι (Thomas Sean Connery) είχε γεννηθεί στις 25 Αυγούστου 1930 στη Σκωτία. Ηταν πολυβραβευμένος ηθοποιός και παραγωγός ταινιών κινηματογράφου. Ηταν ευρύτερα γνωστός ως ο πρώτος επίσημος ηθοποιός που υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ. Πρωταγωνίστησε σε επτά συνολικά ταινίες Μποντ.

Kατείχε πληθώρα βραβείων και διακρίσεων, ανάμεσά τους Όσκαρ από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA. Το 1987 κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου στην ταινία Οι Αδιάφθοροι (The Untouchables). Τον Ιούλιο του 2000 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Πρώτα χρόνια

Ο Κόνερι γεννήθηκε στο Φάουντενμπριτζ (Fountainbridge) στο Εδιμβούργο. Είναι γιος της Euphemia “Effie” McBain (πατρ. McLean), καθαρίστριας, και του Τζόζεφ Κόνερι, εργάτη σε εργοστάσιο και οδηγού φορτηγού. Ο πατέρας του ήταν Καθολικός με ιρλανδο-σκωτική καταγωγή, ενώ η μητέρα του ήταν Σκωτσέζα Προτεστάντισσα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τον αποκαλούσαν Σον, το μεσαίο του όνομα, πολύ πριν γίνει ηθοποιός.

Το πρώτο του επάγγελμα ήταν γαλατάς στο Εδιμβούργο. Ακολούθως κατατάχθηκε στο Βασιλικό Ναυτικό, αλλά απολύθηκε λόγω προβλημάτων υγείας και επέστρεψε στην παλιά του δουλειά κάνοντας διάφορες εργασίες όπως οδηγός λεωφορείου, εργάτης, μοντέλο για το κολλέγιο Καλών Τεχνών του Εδιμβούργου, στιλβωτής φερέτρων και μπόντι μπίλντερ.

Η εντυπωσιακή άνοδος του Κόνερι έγινε με τον ρόλο του μυστικού πράκτορα Τζέιμς Μποντ. Συνολικά πήρε μέρος σε επτά ταινίες Μποντ. Οι έξι ήταν παραγωγής της EON και μία ήταν ανεπίσημη αναπαραγωγή του Thunderball από την Warner Bros.

Οι ταινίες αυτές είναι:

• Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007, εναντίον Δόκτορος Νο (Dr No., 1962)

• Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Από τη Ρωσία με αγάπη (From Russia with love, 1963)

• Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου (Goldfinger, 1964)

• Επιχείρηση Κεραυνός (Thunderball, 1965)

• Ζεις μονάχα δυο φορές (You only live twice, 1967)

• Τα Διαμάντια είναι παντοτινά (Diamonds are forever, 1971)

• Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ (Never say never again, 1983) (ανεπίσημη)

Ο εντυπωσιακός αλλά και αεικίνητος, «αεράτος», ηθοποιός πρωτοανακαλύφθηκε από τους Χάρι Σάλτζμαν και Άλμπερτ Μπρόκολι, μετά την άρνηση άλλων υποψήφιων ηθοποιών για το ρόλο του Μποντ, μεταξύ των οποίων ο Ντέιβιντ Νίβεν (ο οποίος αργότερα έπαιξε τον Μποντ στην παρωδία του 1967 Casino Royale), ο Κάρι Γκραντ και ο Τζέιμς Μέισον. Ο χαμηλός προϋπολογισμός ανάγκασε τους παραγωγούς να προσλάβουν έναν άγνωστο ηθοποιό.

Ίαν Φλέμινγκ

Ο συγγραφέας του Τζέιμς Μποντ, Ίαν Φλέμινγκ, δεν ήταν ευχαριστημένος με την επιλογή του ηθοποιού για την ενσάρκωση του ήρωά του, καθώς θεωρούσε ότι λόγω της φυσικής του διάπλασης και του παρουσιαστικού του δεν θα φαινόταν τόσο εκλεπτυσμένος. Ωστόσο, άλλαξε γνώμη μετά την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας, Τζέιμς Μποντ εναντίον Δρος Νο, και εντυπωσιάστηκε τόσο που εμπνεύστηκε μια σκωτοελβετική καταγωγή για τον Τζέιμς Μποντ που ξεπηδούσε από τις σελίδες των επόμενων μυθιστορημάτων του.

Η ερμηνεία του Κόνερι ως Μποντ και το στυλ που προσέδωσε στο χαρακτήρα αυτό οφείλεται στην καθοδήγηση του σκηνοθέτη των ταινιών Τέρενς Γιανγκ, ο οποίος τον πήρε υπό την προστασία του και «εξευγένισε» το φυσικό παρουσιαστικό του.

Σον Κόνερι: Ο φοβερά τσιγγούνης γυναικάς Σκωτσέζος

Στόχος του φτωχόπαιδου που ξεκίνησε από το Εδιμβούργο για να γίνει σταρ του παγκόσμιου κινηματογράφου ήταν να μαζέψει ένα εκατομμύριο λίρες για να αισθάνεται ασφαλής. Ακόμα όμως κι όταν απέκτησε περισσότερα, συνέχισε τις τσιγγουνιές. Χαρακτηριστικό είναι πως όταν του ζήτησαν να κάνει οντισιόν για το ρόλο του Βρετανού κατασκόπου 007 και ενώ είχε παίξει μόνο σε ταινίες β’ διαλογής, αντί να πάει καλοντυμένος, φόρεσε παλιά και βρόμικα ρούχα. Χτύπησε το χέρι στο γραφείο διεκδικώντας ψηλή αμοιβή και επιχείρησε να επιβάλει τη γνώμη του για το πώς έπρεπε να ενσαρκωθεί ο Τζέιμς Μποντ!

Οι παραγωγοί Αλμπερτ Μπρόκολι και Χάρι Σάλτζμαν και ο συγγραφέας Ιαν Φλέμινγκ εκνευρίστηκαν και ενώ ήταν έτοιμοι να τον απορρίψουν, η γυναίκα του Μπρόκολι, Ντάνα, τους είπε να τον προσλάβουν γιατί είχε ακαταμάχητο σεξαπίλ. Η φιλαργυρία του Κόνερι ήταν τόση που, σύμφωνα με την πρώτη σύζυγό του, Νταϊάν Σιλέντο, από την τεράστια περιουσία του δεν έχει αφήσει δεκάρα τσακιστή στον μοναχογιό τους Τζέισον. Ο Κόνερι αρνείτο την κατηγορία, αλλά δεν λέει εάν έχει αφήσει περιουσία στον γιο του.

Οι δύο σύζυγοι, οι αμέτρητες ερωμένες και ο βίαιος χαρακτήρας του

Αν και ο Σον Κόνερι παντρεύτηκε μόνο δύο φορές, η ερωτική του ζωή υπήρξε εξαιρετικά πλούσια. Εκτός από την ηθοποιό Νταϊάν Σιλέντο, την πρώτη του σύζυγο, και τη Μισελίν Ροκεμπρίν που τη διαδέχθηκε, ο Κόνερι έχει συνδεθεί ερωτικά με πολλές αιθέριες υπάρξεις. Ο γάμος του με την Νταϊάν ήταν επεισοδιακός. Παντρεύτηκαν το 1962 και δυο χρόνια αργότερα απέκτησαν τον γιο τους Τζέισον. Η Νταϊάν στην αυτοβιογραφία της «Οι εννιά ζωές μου» (2006) αναφέρει πως ο Σον ήταν βίαιος.

Ακόμα και τη νύχτα του γάμου τους τη χτύπησε επειδή ζήλεψε. Παρ’ όλο που ήταν άσημος ηθοποιός και η Σιλέντο γνωστή, ο Κόνερι επέμενε να αφήσει τη δουλειά της για να τους φροντίζει εκείνος. Χώρισαν μετά από οκτώ χρόνια γάμου.

Σημειώνεται ότι αν και η Σιλέντο είναι η μόνη που έχει μιλήσει για το βίαιο χαρακτήρα του, από συνεντεύξεις του σε διάφορα έντυπα φαίνεται πως είναι υπέρ του ξύλου στη γυναίκα. Εξάλλου, όπως είχε δηλώσει στο περιοδικό «Vanity Fair» το 1993, ορισμένες γυναίκες το επιδιώκουν.

Πριν πάρει διαζύγιο γνώρισε τη Γαλλομαροκινή ζωγράφο που έμελλε να γίνει η δεύτερη σύζυγός του. Συναντήθηκαν το Μάρτιο του ’70 στην Καζαμπλάνκα και τρεις μήνες αργότερα της είπε πως ήταν ερωτευμένος. Παντρεύτηκαν το 1975 στο Γιβραλτάρ, εκεί όπου είχε παντρευτεί τη Σιλέντο. Ο Κόνερι ανέλαβε να μεγαλώσει τα τρία παιδιά της, ενώ εκείνη πήρε τον έλεγχο της περιουσίας του.

Γνωρίζοντας ότι την απατάει, φρόντιζε να τον ακολουθεί παντού. Το 1998, όταν γύριζε την ταινία «Παγίδα» με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, της είπε να μην ακονίζει τα νύχια της. Είχε προηγηθεί δήλωση της Κάθριν περί σεξαπίλ του Κόνερι. Εκείνο που δεν ήξερε η Μισελίν ήταν ότι ο Σον είχε απαιτήσει από τους σεναριογράφους να γράψουν ερωτικές σκηνές γι’ αυτόν και την 28χρονη συνάδελφό του!

Ο Σον Κόνερι φέρεται να είχε μεταξύ άλλων σχέσεις με τις ηθοποιούς Σου Ελόιντ, Σέλεϊ Γουίντερς, Σίλβια Μάιλς, τη Μις Γαλλία Κλοντίν Οζέρ, την τραγουδίστρια Λίνσεϊ ντε Πολ, τη μακιγέρ Νίνα Κραφτ και τη σχεδιάστρια Χάιλε Μπιρν. Όπως και να έχει, υπήρξε ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς των εποχών, αλλά και τους πιο γοητευτικούς άντρες.