Επίθεση Γαλλία – Μακρόν: «H Γαλλία δέχεται επίθεση»

Επίθεση Γαλλία – Μακρόν: «Η Γαλλία δέχεται επίθεση» δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, από τη Νίκαια όπου μετέβη μετά το μακελειό με δράστη έναν 25χρονο ακραίο ισλαμιστή. Η χώρα έχει τεθεί σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής μετά τις τρεις επιθέσεις σήμερα, ενώ συνεδρίασε εκτάκτως το υπουργικό συμβούλιο. Ο πρόεδρος Μακρόν από τη Νίκαια, ανακοίνωσε την ενίσχυση της αστυνομικής προστασίας σε χώρους λατρείας και σχολείων. «Θα αναπτυχθούν από τρεις χιλιάδες στρατιώτες που είναι σήμερα, συνολικά επτά χιλιάδες στρατιώτες της επίλεκτης δύναμης «Sentinel» για να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατική απειλή», τόνισε ο Μακρόν.

Καταδίκασε την επίθεση ισλαμικής τρομοκρατίας και τόνισε ότι αύριο «θα πραγματοποιηθεί Συμβούλιο Άμυνας όπου θα ληφθούν νέα μέτρα». Μετά το τρομοκρατικό μπαράζ στη Γαλλία και σε γαλλικές διπλωματικές αποστολές έχει σημάνει συναγερμός. Οι επιθέσεις – οι δύο σε γαλλικό έδαφος και φέρουν την «σφραγίδα» του Ισλαμικού Κράτους- και η τρίτη σε γαλλικό προξενείο της Σαουδικής Αραβίας, θέτουν τη χώρα σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής. Το κοινό σημείο και των τριών επιθέσεων είναι ότι οι δράστες επιτέθηκαν με μαχαίρι. Το σημερινό μακελειό σε εκκλησία της Νίκαιας μ’ έναν αραβόφωνο άνδρα να αποκεφαλίζει υπό το φως της ημέρας μία γυναίκα και να τραυματίζει θανάσιμα άλλους δύο, έχει προκαλέσει σοκ στην διεθνή κοινότητα.

Δύο από τους νεκρούς άφησαν την τελευταία τους πνοή σήμερα το πρωί μέσα στο χώρο λατρείας, όπως μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ. Ο δράστης τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών και νοσηλεύεται. Δύο ώρες μετά τον θανάσιμο τραυματισμό τριών ανθρώπων στη Νίκαια -εκ των οποίων οι δύο είναι γυναίκες- σήμανε συναγερμός και στην πόλη Αβινιόν της Γαλλίας μ΄έναν άνδρα να φωνάζει «Αλλάχου Αμπάρ» (Ο θεός είναι μεγάλος) και να επιτίθεται με μαχαίρι στους περαστικούς. Ο ίδιος έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά.

BREAKING: French President Emmanuel Macron says "France is under attack" after three people died in a knife attack in Nice.

Λίγες ώρες αργότερα, στο γαλλικό προξενείο της Σαουδικής Αραβίας, ένας φρουρός δέχθηκε μαχαιριές από άγνωστο άνδρα, ο οποίος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές στη Τζέντα. Εν μέσω οργής των ισλαμικού κόσμου απέναντι στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος «χρεώνεται» την κίνηση του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo να δημοσιεύσει σκίτσα του Προφήτη Μωάμεθ στο εξώφυλλό του, οι γαλλικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπερασπίστηκε με θέρμη την ελευθερία της έκφρασης σχολιάζοντας τα σατιρικά σκίτσα με τον Προφήτη Μωάμεθ που οδήγησαν στον αποκεφαλισμό ενός Γάλλου καθηγητή Ιστορίας πριν από δύο εβδομάδες, του Σαμιέλ Πατί. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έχει συγκαλέσει έκτακτο υπουργικό συμβούλιο παρουσία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αλλά και του πρωθυπουργού Ζαν Καστέξ.

🔴 #Alert – A terrorist knife attack just took place in Notre-Dame Basilica in #Nice. At least two people reportedly killed one of whom would have been beheaded or slaughtered.

🙏 #SOSChrétiensdOrient learns the news with great sadness and invites you to pray for the victims. pic.twitter.com/nxUpXw2SAz

— SOS Chrétiens d'Orient (@SOSCdOrient) October 29, 2020