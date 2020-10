Ελλάδα Κύπρος – Ισραήλ: «Οι στενές σχέσεις εγγύηση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή»

Ελλάδα Κύπρος – Ισραήλ: «Υποσχόμενη» χαρακτήρισε την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τις κοινές του δηλώσεις με τους ομολόγους του, της Κύπρου και του Ισραήλ, Νίκο Χριστοδουλίδη και Γκάμπι Ασκενάζι, στο πλαίσιο της τριμερούς συνάντησης σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών. Υποσχόμενη αλλά δεν στρέφεται ενάντια σε κανένα, διευκρίνισε ο κ. Δένδιας, τονίζοντας ότι έχει στόχο την ενίσχυση της σταθερότητας και της αμυντικής συνεργασίας.

Σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό, οι στενές σχέσεις των τριών χωρών αποτελούν εγγύηση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παρατήρησε ότι οι τρεις χώρες αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, κοινές κατανοήσεις και αναμένεται να δώσουν κοινές απαντήσεις. «Δημιουργούμε μια νέα γεωγραφία κατανοήσεων που διαπερνά τα παλιά στερεότυπα, που ανασχηματίζει τον χάρτη της περιοχής μας», επεσήμανε ο κ. Δένδιας και τόνισε πως το σχήμα υποστηρίζεται σθεναρά και από την ΕΕ και από τις ΗΠΑ καθώς στέκεται πάνω στο οικοδόμημα της διεθνούς νομιμότητας. Ο κ. Δένδιας, καθώς οι ομόλογοί του από τον Κύπρο και το Ισραήλ τόνισαν πως είναι απολύτως ανοιχτοί στην πολιτική διεύρυνσης του σχήματος και με άλλες χώρες της περιοχής.

Στις διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών 🇬🇷🇨🇾&🇮🇱. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο και Μ.Ανατολή – Expanded talks between 🇬🇷🇨🇾&🇮🇱 delegations. Focus on developments in #EasternMediterranean & #MiddleEast. pic.twitter.com/agQw1OqAJT

