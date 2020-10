Oruc Reis τώρα: Σε διάταξη μάχης οι Ένοπλες Δυνάμεις – Ρεσιτάλ προκλητικότητας με NAVTEX

Oruc Reis τώρα: Οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για πρώτη φορά από την έναρξη της ελληνοτουρκικής κρίσης, με τον ελληνικό στόλο σε διάταξη μάχης στα 6 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας. Τα πράγματα δεν βελτιώνονται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η διπλωματική προσπάθεια αποκλιμάκωσης φαίνεται να μην λειτουργεί και η Αθήνα ανταλλάσσει δημόσια μηνύματα με την Άγκυρα προβάλλοντας το επίπεδο ετοιμότητας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

Στις φωτογραφίες με τουλάχιστον πέντε ελληνικά πολεμικά πλοία σε παράταξη, φαίνεται να έχει δημιουργηθεί ένα τείχος στα 6 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο, στο όριο δηλαδή της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης. Σε κάποια από τα φωτογραφικά στιγμιότυπα διακρίνεται σε ορατή απόσταση το Oruc Reis που συνοδεύεται από πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία και τα συνοδευτικά του Ataman και Cengiz Han. Δεν διευκρινίζεται αν η φωτογραφία αποτυπώνει την είσοδο του τουρκικού στολίσκου εντός του ορίου της ζώνης των 12 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Μεγίστης. Ούτε και φαίνεται εύκολα αν πράγματι το τουρκικό ερευνητικό πλοίο έχει απλώσει τα καλώδια μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων που η Άγκυρα υποστηρίζει ότι έχουν ποντιστεί στη θάλασσα στο πλαίσιο διεξαγωγής δισδιάστατων σεισμικών ερευνών.

40 νμ νότια-νοτιοανατολικά της Ρόδου αυτή την ώρα

Περίπου στις 4 το πρωί ο τουρκικός στολίσκος με το Oruc Reis έφτασε στο δυτικότερο άκρο της περιοχής ερευνών, ακριβώς στον 28ο μεσημβρινό που τέμνει την Ρόδο. Αυτή την ώρα το τουρκικό ερευνητικό πλέει 40 νμ νότια-νοτιοανατολικά της Ρόδου με πορεία Ανατολική-βορειοανατολική κινείται με ταχύτητα 3,9 κόμβους και απέχει 80 νμ από το Καστελόριζο. Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, περίπου στις 10 το πρωί, για δεύτερη φορά σε διάστημα 48 ωρών, το Oruc Reis έσπασε το όριο των 12 ναυτικών μιλίων της δυνητικής ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης και έφτασε σε απόσταση 9 ναυτικών από το Καστελόριζο. Σε απόσταση 6 ναυτικών μιλίων από το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης βρίσκονταν παραταγμένα πέντε ελληνικά πολεμικά πλοία, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κόκκινη γραμμή της Αθήνας είναι η σημερινή ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη των 6 ναυτικών μιλίων.

Ο υποβρύχιος πόλεμος στο Αιγαίο

Παράλληλα με την κατάσταση «μη πολέμου» που καταγράφεται στην επιφάνεια της θάλασσας, στον βυθό βρίσκεται σε εξέλιξη ένα αφανές κυνηγητό μεταξύ των ελληνικών και των τουρκικών υποβρυχίων.

Ο εντοπισμός τριών τουρκικών υποβρυχίων

Στον λεγόμενο υποβρύχιο πόλεμο, το ζητούμενο είναι η αφάνεια, να διατηρήσεις δηλαδή το ανεμπόδιστο και στήνοντας «καρτέρι» στον αντίπαλο να τον εντοπίσεις και να τον θέσεις σε παραμέτρους βολής, εντός της εμβέλειας των όπλων σου. Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι από την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μέχρι και χθες Τρίτη 20, οι ελληνικές ναυτικές δυνάμεις έχουν εντοπίσει τουλάχιστον τρεις φορές τουρκικά υποβρύχια που κινούνταν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ο εντοπισμός των τουρκικών υποβρυχίων έγινε από ελληνικά πολεμικά πλοία επιφανείας που χρησιμοποιούσαν τις ανθυποβρυχιακές τους συσκευές, τα sonar τους δηλαδή, και τα radar τους αλλά και από ελικόπτερα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού.

Για το πλήρωμα ενός υποβρυχίου, το κρύο αίσθημα της αντίληψης ότι έχει εντοπιστεί από μια αντίπαλη μονάδα περιγράφεται ως εξαιρετικά ψυχοφθόρο, ειδικά από την στιγμή που δεν γνωρίζει τις προθέσεις και τις διαταγές των αντιπάλων σιωπηλών «θηρευτών». Στρατιωτική πηγή επισημαίνει ότι ιδιαιτέρως τα πληρώματα των τουρκικών υποβρυχίων έχουν κακή ψυχολογία, αφού για τρεις ακόμη φορές, τα ελληνικά συστήματα ανθυποβρυχιακού πολέμου εντόπισαν και «ξετρύπωσαν» τα τουρκικά υποβρύχια, «βομβαρδίζοντάς» τα με τα σόναρ τους και αναγκάζοντάς τα πληρώματά τους να νιώσουν τον πανικό του τι θα συνέβαινε σε πραγματικές συνθήκες μάχης.

Τουρκία: Με NAVTEX ζητά αποστρατικοποίηση Λήμνου, Σαμοθράκης και Αη Στράτη

Συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες η Τουρκία, στόχος της οποίας είναι ξεκάθαρη η επιδίωξη θερμού επεισοδίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Το βράδυ της Τρίτης, η Άγκυρα προχώρησε σε έκδοση αντι-NAVTEX με αφορμή ελληνικές ασκήσεις στο Αιγαίο, επικαλούμενη το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης της Λήμνου, της Σαμοθράκης και του Αη Στράτη, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης. Η Τουρκία αμφισβητεί εδώ και δεκαετίες το δικαίωμα παρουσίας αμυντικών δυνάμεων πάνω στα νησιά του Αιγαίου, καταγγέλλοντας την Ελλάδα για παραβίαση των σχετικών συνθηκών.

Οι νέες αντι-NAVTEX:

Ερντογάν: Έχουμε πολλούς εφιάλτες για όσους δεν εγκαταλείπουν τα όνειρά τους στην Αν. Μεσόγειο

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου της Τουρκίας. Ο Τούρκος πρόεδρος ξεκίνησε με αναφορά στους τουρκοκύπριους με αφορμή τις πρόσφατες εκλογές. Αναφερόμενος στο “ελληνικό κομμάτι της ΕΕ” όπως το χαρακτήρισε, έκανε λόγο για “εγωιστές” και “χαλασμένες πολιτικές” οι οποίες όπως σημείωσε έχουν καταστραφεί, αλλά έχουν πολλαπλασιάσει τη βούληση των Τουρκοκυπρίων για δίκαιη και ισχυρή στάση.

“Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους Κύπριους αδελφούς και αδελφές μου. Εύχομαι επιτυχία στον κ. Τατάρ και στην προεδρία του. Η Τουρκία με όλες τις δυνάμεις της θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους Τουρκοκύπριους”.

Για τις γεωτρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα

Αναφερόμενος στις γεωτρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα ο Ερντογάν είπε: “Το πλοίο μας Fatih έχει ολοκληρώσει τις γεωτρήσεις του στο πηγάδι Tuna-1. Οι γεωτρήσεις θα ξεκινήσουν στο πηγάδι Türk Ali 1 στο πεδίο φυσικού αερίου Fatih Sakarya. Συνεχίζοντας την αναζήτησή για πόρους υδρογονανθράκων στην Τουρκία για περισσότερο από έναν αιώνα τελικά κατάφεραμε να έχουμε αποτελέσματα. Με την εισαγωγή αερίου στο σύστημα, το έθνος μας θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία πιο φθηνά. Κάθε δεκάρα των κερδών από εκεί θα ξοδεύεται ξανά στο έθνος μας”.

Πάντα ήμασταν με τους αδελφούς και τις αδελφές μας από τα Βαλκάνια έως τον Καύκασο και από την Ασία έως την Αφρική

Ο Ερντογάν συνέχιζε με το ίδιο προκλητικό ύφος εξαπολύοντας, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει, επίθεση στους πάντες. “Χρησιμοποιήθηκε κάθε μέθοδος, από επιθέσεις τρομοκρατικών οργανώσεων έως απόπειρες πραξικοπήματος, από οικονομικές παγίδες έως προσπάθειες πολιτικού αποκλεισμού. Καταφέραμε να χαλάσουμε όλα τα παιχνίδια. Οι περισσότεροι από τους διεθνείς οργανισμούς, δήθεν οι χώρες σημαιοφόροι της Δημοκρατίας, έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο με τα διπλά στάνταρ που έχουν προς τη χώρα μας. Η Τουρκία μεγαλώνει, τα θέματα επεκτείνονται σε τομείς ενδιαφέροντος για άμεση ή έμμεση συμμετοχή. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να στεκόμαστε δίπλα στους καταπιεσμένους.

Πάντα ήμασταν με τους αδελφούς και τις αδελφές μας σε κάθε γεωγραφικο σημείο, από τα Βαλκάνια έως τον Καύκασο, από την Ασία έως την Αφρική και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Στη Λιβύη δεν συναινέσαμε σε σχέδιο που σπάζει τη χώρα στα δύο και δεν θα το κάνουμε. Υποστηρίξαμε τον αγώνα του Αζερμπαϊτζάν με όλη μας την καρδιά και τα μέσα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεν θα τρέξουμε μακριά από οποιαδήποτε ευθύνη μας επιβάλλει η γεωγραφία”.

Δεν θα υποκύψουμε στον σφετερισμό των δικαιωμάτων μας στην Ανατολική Μεσόγειο, είπε ο Ερντογάν προσθέτοντας: “Θα έχουμε περισσότερους εφιάλτες για όσους δεν εγκαταλείπουν τα όνειρά τους να μας εξαλείψουν από αυτήν τη γεωγραφία. Θα σπάσουμε κάθε χέρι που επεκτείνεται στο κράτος μας, στη χώρα μας, στη σημαία μας, στην προσευχή μας”.

Το όραμα του Ερντογάν για το 2053

Στην ανάρτησή του στο Twitter ο Ερντογαν έγραψε: “Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της Τουρκίας που πραγματοποιήθηκαν μέχρι στιγμής ήταν η βάση πολύ μεγαλύτερων κινήσεων. Βασίζοναι στο 2053, το οποίο θα αποτελέσει τον πυρήνα του οράματός μας για την οικοδόμηση της μεγαλύτερης και ισχυρότερης Τουρκίας που ξεκινά απο την αρχή”.