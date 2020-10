Μπορέλ – Φερέιρα Κυπριακό: «Μία λύση θα ήταν προς όφελος Κύπρου και ΕΕ»

Μπορέλ – Φερέιρα Κυπριακό: Μια λύση στο Κυπριακό θα ήταν προς όφελος της Κύπρου και της ΕΕ σημειώνουν στην κοινή τους δήλωση για τις εκλογές στα Κατεχόμενα ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ και η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίσα Φερέιρα, και τονίζουν ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη στήριξη αυτών των διαπραγματεύσεων». Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Η τουρκοκυπριακή κοινότητα επέλεξε τον κ. Ερσίν Τατάρ ως νέο ηγέτη της. Είναι σημαντικό τώρα να δούμε μια εποικοδομητική δέσμευση με σκοπό την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης διευθέτησης και επανένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), και παραμένει πλήρως δεσμευμένη για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού και της επανένωσης που βασίζεται σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, εντός του Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας, και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ. Μια λύση στο Κυπριακό θα ήταν προς όφελος της Κύπρου και της ΕΕ εν γένει. Η ΕΕ είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη στήριξη αυτών των διαπραγματεύσεων. Ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάπτυξη συνεργατικών και αμοιβαία επωφελών σχέσεων μεταξύ όλων των εταίρων της περιοχής, διμερώς και πολυμερώς, είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ”.

Turkish Cypriot community selected Ersin Tatar as new leader. We would like to see a constructive engagement with a view to reaching a comprehensive settlement and reunification. EU will continue to supports resumption of negotiations under @UN auspices https://t.co/nnimJ2bbn6

