Παγκόσμια τράπεζα κορονοϊός: Κίνδυνος επικείμενης κρίσης χρέους

Παγκόσμια τράπεζα κορονοϊός: Η επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας και αντιπρόεδρος του διεθνούς οργανισμού Κάρμεν Ράινχαρτ δήλωσε ότι η πανδημία του κορονoϊού μετατρέπεται σε μεγάλη οικονομική κρίση και προειδοποίησε για την πιθανότητα εμφάνισης νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης. «Αυτό δεν ξεκίνησε ως χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη οικονομική κρίση, με πολύ σοβαρές χρηματοοικονομικές συνέπειες», δήλωσε η Ράινχαρτ σε συνέντευξη της στο Bloomberg Television. «Υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος μπροστά μας».

Η Ράινχαρτ, η οποία ανέλαβε στη νέα της θέση τον Ιούνιο, είναι πιο γνωστή για την εργασία με τον τότε συνάδελφο της στο Χάρβαρντ, τον Κένεθ Ρογκοφ για την τελευταία οικονομική κρίση στο βιβλίο του 2009 «This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly», μια εργασία που επηρρέασε σημαντικά το χειρισμό από τη διεθνή κοινότητα της οικονομικής κρίσης. Το ζεύγος των συγγραφέων έγιναν αυθεντίες για το κρατικό χρέος, την ύφεση, την αντιμετώπισή της. Ερωτηθείσα εάν η τρέχουσα αντιμετώπιση – όπου οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν ομόλογα για να διατηρήσουν το κόστος δανεισμού χαμηλά – έχει αποτέλεσμα η Ράινχαρτ απάντησε, «Αυτός είναι ένας πόλεμος. Κατά τη διάρκεια των πολέμων οι κυβερνήσεις χρηματοδοτούν τις πολεμικές τους δαπάνες με όποιο τρόπο μπορούν – και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρομερές ανάγκες ». Ωστόσο πρόσθεσε ότι «Το σενάριο στο οποίο βρισκόμαστε δεν είναι βιώσιμο».

Ελάφρυνση χρέους στα φτωχότερα κράτη

Η Ράινχαρτ μίλησε με αφορμή την ελάφρυνση χρέους για τα φτωχότερα κράτη του κόσμου που αποφάσισαν οι πλούσιες χώρες να παρατείνουν τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο του 2021. Η Παγκόσμια Τράπεζα είχε κάνει έκκληση η ελάφρυνση να παραταθεί για ολοκληρο το 2021. Σχεδόν το 60% των χρημάτων που οφείλουν να αποπληρώσουν τα φτωχότερα έθνη του κόσμου φέτος οφείλεται στην Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Έχει δώσει πολλά δάνεια σε αναπτυσσόμενες χώρες με όρους που δεν είναι διαφανείς και με υψηλότερα επιτόκια από αυτά που μπορούν να αντέξουν τα έθνη, δήλωσε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας τον Αύγουστο.

Ερωτηθείσα για την Κίνα η οποία δε συμμετείχε στην πρωτοβουλία ανακούφισης από το χρέους, ο Ρέινχαρτ απάντησε ότι στην πραγματικότητα συμμετέχει, αλλά όχι «πλήρως». Η China Development Bank, μια κρατική τράπεζα της Κίνας, δεν συμμείχε στην πρωτοβουλία, αλλά ούτε και οι ιδιωτικές τράεπεζες του ιδιωτικού δημόσιου τομέα, είπε. «Η πλήρης συμμετοχή είναι κάτι το οποίο πρέπει να πετύχουμε, αλλά δυστυχώς δεν το έχουμε δει ακόμα».