The Bachelor spoiler (15/10): Η εξομολόγηση της Αντζελίνας για την καταγωγή της

The Bachelor spoiler (15/10): Μια συγκινητική στιγμή θα ζήσει απόψε το τηλεοπτικό κοινό στο The Bachelor με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα. Η 20χρονη κοπέλα εξομολογείται on camera τις δύσκολες στιγμές που περνούσε, λόγω του bullying που δεχόταν στο σχολείο για την καταγωγή της.

«Εγώ είμαι 20 χρονών και μπορώ να σας πω ότι τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου ένιωθα μοναξιά. Χώρισαν άσχημα οι γονείς μου, δεν είχα κάποια φίλη να γυρίσω και να της πω όλα αυτά που νιώθω. Λόγω καταγωγής δέχτηκα πολύ bullying στο σχολείο και γινόμουν πάντα ο στόχος χωρίς να φταίω σε κάτι. Και όλοι μου επιτίθονταν. Και απλά καθόμουν μόνη μου, γυρνούσα στο σπίτι κλαίγοντας και ευχόμουν να μην είχα γεννηθεί για να μην νιώθω αυτή τη μοναξιά. Πολλές φορές έλεγα “γιατί γεννήθηκα Αλβανίδα;”.

Είμαι πολύ περήφανη και όποιος με θέλει, με θέλει γι’ αυτό που είμαι γιατί η καρδιά μου έχει πονέσει πάρα πολύ. Έχω το συναίσθημα της μοναξιάς, αν υπάρχει δεν φεύγει εύκολα. Το έχω ζήσει πολλές φορές στη ζωή μου το πώς είναι να σε μειώνουν και να μην σου δίνουν αξία. Κι έχω καταλάβει ότι αξίζουν. Έχω βρει αυτή τη δύναμη του εαυτού μου και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να την πάρει και να πατήσει πάνω σε αυτή», είπε συγκινημένη η Αντζελίνα.

Το ατομικό ραντεβού που προκάλεσε εντάσεις

Ένα ακόμα ατομικό ραντεβού είχε κανονίσει ο πρώτος Έλληνας bachelor με μια από τις υποψήφιες… νύφες. Ωστόσο η απόφασή του προκάλεσε ακόμα περισσότερες εντάσεις στη βίλα του «The Bachelor». Η Έλενα Μπάση πήγε με έναν φάκελο στις συμμετέχουσες και τους ανακοίνωσε ότι ο Παναγιώτης Βασιλάκος επέλεξε για ατομικό ραντεβού για μία ακόμη φορά την… Αντζελίνα!

Η 20χρονη ήταν ενθουσιασμένη, την ίδια στιγμή που οι υπόλοιπες κοπέλες δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους. Η Νικολέττα που την προηγούμενη φορά χρησιμοποίησε το λευκό τριαντάφυλλο κι ακύρωσε το ατομικό ραντεβού της Αντζελίνας, εκνευρισμένη είπε στην κάμερα: «Η μέρα πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν έχω λόγια. Δε ξέρω με ποιο κριτήριο διάλεξε την Αντζελίνα».