Καλύτερα Πανεπιστήμια 2020: Ανάμεσά τους και το ΑΠΘ

Καλύτερα Πανεπιστήμια 2020: Την 362η θέση παγκοσμίως και τη 2η θέση μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων κατέλαβε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για το έτος 2020, σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο πίνακα κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» του National Taiwan University. Η λίστα κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» τελεί υπό την αιγίδα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) της Tαϊβάν και βασίζεται αποκλειστικά στις επιστημονικές δημοσιεύσεις των Καθηγητών και ερευνητών των Πανεπιστημίων και στην απήχηση που έχουν αυτές στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Εκτός από τη γενική κατάταξη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αξιολογείται σε πέντε από τα έξι ευρύτερα επιστημονικά πεδία και σε 14 από τα 24 επιλεγμένα θεματικά πεδία και κατατάσσεται στα πρώτα 300 Πανεπιστήμια παγκοσμίως σε δύο ευρύτερα επιστημονικά πεδία, της Γεωπονίας (250ή θέση) και της Ιατρικής (283η θέση), και σε 12 θεματικά, με αξιοσημείωτα εκείνα της επιστήμης της Γεωπονίας (146η θέση), των Πολιτικών Μηχανικών (158η θέση), της Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας (187η θέση), καθώς και της Επιστήμης των Υπολογιστών (206η θέση). «Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συνεχίζει, σταθερά, να καταλαμβάνει υψηλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη των Πανεπιστημίων», δήλωσε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, και επισήμανε ότι «το ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος έχει ενεργό ρόλο, μέσω των επιστημονικών του δημοσιεύσεων, στη διεθνή επιστημονική κοινότητα».