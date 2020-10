Χρυσά διαβατήρια Κύπρος: Μέγα σκάνδαλο – Πιάστηκαν «επ’ αυτοφώρω» ο πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής

Χρυσά διαβατήρια Κύπρος: O πρόεδρος της κυπριακής Βουλής Δημήτρης Συλλούρης ανακοίνωσε ότι θα απέχει από τα καθήκοντά του, μετά το σκάνδαλο με τα “χρυσά διαβατήρια” στην Κύπρο που αποκαλύφθηκε από την προβολή βίντεο από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera που τον εμπλέκει σε υπόθεση απόκτησης κυπριακού διαβατηρίου από παράνομο αιτούντα της ιθαγένειας της Κυριακής Δημοκρατίας. Στο βίντεο το οποίο προβλήθηκε από το Al Jazeera, δύο δημοσιογράφοι υποδύθηκαν εκπροσώπους δυνητικού επενδυτή, προφασιζόμενοι ότι ενδιαφέρονται να μάθουν τις διαδικασίες απόκτησης κυπριακής ιθαγένειας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, ο πρόεδρος της Βουλής και οι Κύπριοι επιχειρηματίες προτίθενται να παράσχουν όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις προκειμένου αυτό να γίνει εφικτό ακόμη και σε αιτούντες οι οποίοι δεν δικαιούνται να αποκτήσουν κυπριακό διαβατήριο.

Ειδικότερα δύο δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού σταθμού υποδύθηκαν εκπροσώπους επενδυτή που θέλει να αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Το πλαίσιο του προγράμματος προβλέπει ότι μπορεί να αιτηθεί και να αποκτήσει την κυπριακή ιθαγένεια οποιοσδήποτε εφόσον σκοπεύει να επενδύσει ποσό άνω των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του προγράμματος, ακυρώνονται αυτόματα αιτήσεις προσώπων που δεν έχουν λευκό ποινικό μητρώο και έχουν καταδικαστεί με τα οικονομικά εγκλήματα να περιλαμβάνονται σαφώς στα κριτήρια αποκλεισμού.

Οι δημοσιογράφοι παριστάνουν εκπροσώπους Κινέζου επενδυτή, ο οποίος όμως έχει καταδικαστεί ερήμην του σε 7 χρόνια φυλάκιση για δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος και είναι καταζητούμενος στην χώρα του. Στο βίντεο, οι δύο δημοσιογράφοι αφού συναντώνται με μια σειρά μεσαζόντων, φτάνουν να διαπραγματεύονται για το “χρυσό διαβατήριο” με τον βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρήστο Τζιοβάνη και τον Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη.

“Μπορείς να τους πεις, χωρίς να αναφέρεις το όνομά μου ή οποιουδήποτε άλλου, ότι θα έχει πλήρη στήριξη από την Κύπρο σε κάθε επίπεδο. Πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό κ.α. Κρατήστε το μυστικό και εμπιστευτικό. Γιατί πρέπει να προστατεύσω και το όνομά μου”, φαίνεται να λέει ο Δημήτρης Συλλούρης στο βίντεο στους δύο δημοσιογράφους του Al Jazeera διαβεβαιώνοντάς τους ότι ο επενδυτής τον οποίο “εκπροσωπούν” δεν έχει να φοβάται τίποτα. Τα σημαντικότερα σημεία του ρεπορτάζ μπορείτε να τα δείτε στο παρακάτω βίντεο, στο οποίο παρουσιάζεται βήμα – βήμα πως κατάφεραν οι δημοσιογράφοι να φτάσουν στον Πρόεδρο της Βουλής της Κύπρου και να αποκαλύψουν το μέγεθος του σκανδάλου με τα διαβατήρια.

Exclusive: We go undercover to expose how a criminal can obtain a European passport. It involves an alternative, unofficial route through the Cyprus Investment Programme, and carries a higher price tag.

