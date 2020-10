Όρουτς Ρέις – Καστελόριζο: Στο πιο κρίσιμο σημείο τα ελληνοτουρκικά

Όρουτς Ρέις – Καστελόριζο: Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Τουρκία εναντίον τόσο της Λευκωσίας όσο και της Αθήνας, την ώρα που ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Αργά το βράδυ της Κυριακής, τουρκικά ΜΜΕ μετέδιδαν πως το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis βγαίνει και πάλι στη Μεσόγειο, συνοδευόμενο από τα πλοία υποστήριξης ATAMAN και CENGİZHAN. Μάλιστα, η νέα παράνομη Navtex που εκδόθηκε φτάνει πολύ κοντά στα νότια παράλια του Καστελόριζου. Tο Oruc Reis θα διεξάγει σεισμικές έρευνες από τις 12 Οκτωβρίου ώρα 6:00 UTC έως και τις 22 Οκτωβρίου, ώρα 20:59UTC νότια του Καστελόριζου.

H νέα Navtex για το Oruc Reis:

TURNHOS N/W: 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)

TURNHOS N/W: 1262/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

35 34.82 N – 028 00.13 E

35 34.83 N – 028 28.78 E

35 36.77 N – 028 28.77 E

35 59.87 N – 029 22.85 E

35 59.87 N – 029 34.20 E

35 59.92 N – 029 59.75 E

35 42.52 N – 030 04.35 E

34 49.53 N – 028 00.07 E

35 09.32 N – 028 00.05 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

Ελληνοτουρκικά: Σε εγρήγορση η ελληνική πλευρά

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί τις κινήσεις του Ταγίπ Ερντογάν και επιμένει πως η Τουρκία πρέπει να αποδείξει την ειλικρίνεια των προθέσεων της, καθώς δεν μπορεί από τη μια να δηλώνει υπέρ του διαλόγου και από την άλλη να θέτει εμπόδια, δημιουργώντας νέες πηγές έντασης ή αναζωπυρώνοντας παλιότερες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας δήλωσε πως οι διερευνητικές επαφές θα ξεκινήσουν μετά από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου.

Σχολιάζοντας το άνοιγμα της παραλίας στα Βαρώσια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως ο Τούρκος πρόεδρος έκανε αυτό ακριβώς που του είπε η ΕΕ να μην κάνει με το σημείο 18 των συμπερασμάτων της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής. «Άρα εδώ θα βρει απέναντί του, όχι την Κύπρο, όχι την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη», τόνισε ο κ. Πέτσας, σημειώνοντας ότι είναι σαν να κοροϊδεύει η Τουρκία όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόκληση από Ακσόι

Πάντως η Άγκυρα συνεχίζει την προκλητική συμπεριφορά με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Χαμί Ακσόι να επιτίθεται στον Νίκο Δενδια, με αφορμή τις δηλώσεις του για τα Βαρώσια. «Οι διερευνητικές συνομιλίες σταμάτησαν το 2016 κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας. Ο ισχυρισμός ότι για αυτό ευθύνεται η Τουρκία έχει ως στόχο να παραπλανήσει το κοινό».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα Βαρώσια, υπογραμμίζοντας πως «είναι γελοίοι οι ισχυρισμοί ότι οι άνθρωποι που κολυμπούν στην περιοχή παραβιάζουν τη διεθνή ασφάλεια και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Ο Ακσόι επανέλαβε πως «οι απειλές και οι εκβιασμοί δεν θα λειτουργήσουν» και κατηγόρησε την ελληνική πλευρά για έλλειψη ειλικρίνειας, καθώς «αφενός, λέει ότι είναι έτοιμη να συζητήσει μαζί μας, και από την άλλη συνεχίζει να εμπλέκεται σε ενέργειες και δραστηριότητες που αυξάνουν την ένταση».

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχε πει στην συνέντευξη του για τα Βαρώσια:

«Η απόφαση για μερικό άνοιγμα του παραλιακού μετώπου των Βαρωσίων, κατά κατάφωρη παράβαση των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ, αλλά και οι NAVTEX που εξέδωσαν για ασκήσεις ανήμερα την 28η Οκτωβρίου, κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση.

Τέτοιου είδους προκλήσεις δυναμιτίζουν το κλίμα σε μία κρίσιμη περίοδο. Εμείς επιδιώκουμε τον διάλογο, ωστόσο η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τις πράξεις της τουρκικής πλευράς. Αυτό είναι το μόνο σαφές και ξεκάθαρο κριτήριο, τόσο για εμάς όσο και για τους Ευρωπαίους εταίρους μας». Σημειώνεται πως σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας θα μεταβεί στο Λουξεμβούργο προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο θα τεθούν επί τάπητος οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κύπρο.

Όσο πλησιάζει η ώρα που θα ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές γίνεται ξεκάθαρο πως η Τουρκία επιδιώκει μέσω μιας παρελκυστικής πολιτικής να ανοίξει τη βεντάλια των θεμάτων που θα τεθούν υπό συζήτηση και να καταδείξει πως δεν κάνει βήμα πίσω από τις αξιώσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά της Άγκυρας παραβιάζει την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση πως η μόνη διαφορά που τίθεται προς διαπραγμάτευση είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

Ανήμερα 28ης Οκτωβρίου οι Navtex

Οι νέες Navtex που εξέδωσε η Τουρκία για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο κεντρικό Αιγαίο και πέριξ του Καστελόριζου και της Ρόδου και μάλιστα τις ημέρες της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου. Με την παραπάνω κίνηση η Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε ελληνικά νησιά μέσω του αιτήματος της περί αποστρατιωτικοποίησης.

Ξεκάθαρος Δένδιας, τι εκτιμά ο Συρίγος

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι η επανέναρξη του διαλόγου θα γίνει στο σαφώς οριοθετημένο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών που διακόπηκαν με ευθύνη της Τουρκίας το 2016. Δηλαδή επί της μοναδικής μας διαφοράς: της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ». Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση και του βουλευτή της ΝΔ, Αγγέλου Συρίγου πως η Τουρκία μπαίνει προσχηματικά στις διαπραγματεύσεις με σκοπό να τις τινάξει στον αέρα», υπογραμμίζοντας ότι θα είναι ιδανικό σενάριο για την Ελλάδα να καταλήξει στη Χάγη.

«Ο Ερντογάν αισθάνεται παγιδευμένος στις διερευνητικές συνομιλίες, διότι η θεματολογία των διερευνητικών είναι επικεντρωμένη στις διευθετήσεις των θαλασσίων ζωνών. Αυτός θέλει να βγάλει και άλλα χρήματα. Ο Ερντογάν θέλει να πουλήσει στον λαό του μία μεγάλη εθνική δόξα έναντι της τραγικής οικονομικής κατάστασης την οποία βιώνει. Η εμπλοκή του στο Ναγκόρνο Καραμπάχ θα του επιφέρει χρήμα, διότι οι Αζέροι αγοράζουν τουρκικό πολεμικό υλικό και τις συμβουλές που τους δίνει. Το γεγονός ότι τονίζει την αποστρατικοποίηση διαρκώς, είναι ενδεικτικό του ότι δεν σκέφτεται σοβαρά τις διερευνητικές συνομιλίες διότι ξέρει ότι η αποστρατικοποίηση είναι ένα θέμα που εμείς δεν συζητάμε. Άρα, μπαίνει προσχηματικά στις διαπραγματεύσεις με σκοπό να τις τινάξει στον αέρα» είπε ο κ. Συρίγος.

«Η ιδανική κατάσταση για την Ελλάδα θα ήταν να καταλήξουμε ότι δεν συμφωνούμε, διότι εκεί θα καταλήξουμε κάποια στιγμή, και να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, αλλά το να δεχθεί η Τουρκία να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο έχει μηδενικές πιθανότητες», κατέληξε ο κ. Συρίγος.

CNN: Πώς ο μεγαλοϊδεατισμός του Ερντογάν ωθεί σε αδιέξοδο την Τουρκία

Σε κυριακάτικο άρθρο του CNN κάνει λόγο για μεγαλοϊδεατισμό του Ερντογάν, ο οποίος έχει επιπτώσεις στη χώρα του. Αναφέρεται στην απόφαση Ερντογάν να προσπαθήσει να αυξήσει την τουρκική επιρροή σε πρώην εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να μην εστιάσει στην είσοδο στην ΕΕ, απόφαση που βρήκε θετικό έδαφος σε μεγάλη μερίδα των πολιτών. Ο αρθρογράφος του CNN αναφέρει ότι ο Ερντογάν έχει θυμώσει χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και η Κύπρος με τις επιθετικές του ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που σε συνδυασμό με τα προβλήματα της τουρκικής οικονομίας τον στριμώχνει στη γωνία.

Ποιες είναι οι μόνες χώρες με τις οποίες τα έχει καλά; Κατάρ, Σομαλία και κυβέρνηση Σάρατζ στη Λιβύη! Αντίθετα η Αίγυπτος έχει βρει κοινό έδαφος με την Ελλάδα και την Κύπρο περιθωριοποιώντας την Τουρκία.

Όσον αφορά την εμπλοκή της Τουρκίας στη σύγκρουση Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν, το CNN επισημαίνει ότι ο Ερντογάν τραβάει και εδώ μοναχικό δρόμο υποστηρίζοντας τους Αζέρους, αρνούμενος να συνταχθεί με τις διεθνείς εκκλήσεις για εκεχειρία. Δεν είναι μόνο οι παραδοσιακές σχέσεις του με τους Αζέρους, πίσω από αυτή την κίνηση, αλλά και η επιθυμία του να καθίσει στο σκαμνί τη διεθνή κοινότητα, που έχει αναγνωρίσει παλαιότερα ως τμήμα της επικράτειας του Αζερμπαϊτζάν το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Το άρθρο καταλήγει επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες που βοήθησαν τον Ερντογάν να διαμορφώσει μια νέα εποχή στην εξωτερική πολιτική της χώρας του δεν υφίστανται πια και κυριώς έχουν αλλάξει τα πράγματα για την οικονομία. Η τουρκική οικονομία κάλπαζε στις αρχές της δεκαετίας του 2020, σήμερα όμως δύσκολα θα αποφύγει την προσφυγή στο ΔΝΤ. Η ισοτιμία της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου σπάει το ένα μετά το άλλο τα αρνητικά ρεκόρ, το κρατικό χρέος διογκώνεται κι ο πληθωρισμός καλπάζει. Οπως επισημαίνεται η οικονομία είναι η αχίλλειος πτέρνα του Ερντογάν και στην εξωτερική πολιτική, αφού απ’ την πορεία της εξαρτάται αν η Τουρκία θα συνεχίσει την επίδειξη ισχύος. Αν καταρρεύσει η Τουρκία δεν θα διαθέτει τα οικονομικά μέσα για να συνεχίσει όλες αυτές τις μάχες στα μέτωπα που άνοιξε.