The Bachelor – Spoiler: Τέλος τα γυρίσματα – Ποια κερδίζει

Η δοκιμασία στη σκηνή του θεάτρου ήταν μία μοναδική ευκαιρία να γνωρίσω καλύτερα κάποιες κοπέλες, όπως τη Χριστίνα! Ερχόμαστε την Τετάρτη, στις 22:00 με νέο επεισόδιο🌹 #TheBachelorGR #Alphatv