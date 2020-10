Εμβόλιο κορονοϊού – ΕΕ: Η Επιτροπή εξασφάλισε το πιθανό εμβόλιο της Johnson & Johnson

Εμβόλιο κορονοϊού – ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα τη σφράγιση μιας συμφωνίας με την Johnson & Johnson για την προμήθεια του πιθανού εμβολίου της κατά του κορονοϊού για έως και 400 εκατομμύρια ανθρώπους. Πρόκειται για το τρίτο συμβόλαιο προαγοράς που υπογράφεται από την ΕΕ με κατασκευαστές εμβολίων κατά της COVID-19 έπειτα από τις συμφωνίες με την AstraZeneca και τη Sanofi. Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να παραγγείλουν έως και 400 εκατομμύρια σκευάσματα του πιθανού εμβολίου αφού λάβει έγκριση ως ασφαλές και αποτελεσματικό φάρμακο από τη ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της ΕΕ.

«Το συμβόλαιο επιτρέπει στις χώρες μέλη να αγοράσουν εμβόλια για 200 εκατομμύρια ανθρώπους. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να αγοράσουν εμβόλια για επιπλέον 200 εκατομμύρια ανθρώπους», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ΕΕ. Προκειμένου να εξασφαλίσει τα εμβόλια, η ΕΕ έδωσε στην Johnson & Johnson μια προκαταβολή, το καταβληθέν ποσό της οποίας δεν αναφέρεται.

Once the vaccine has proven to be safe and effective against #coronavirus , the contract allows EU countries to purchase vaccines for 200 million people. #StrongerTogether

We approved a third contract on vaccine with a pharmaceutical company, Janssen Pharmaceutica NV – @JNJNews .

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως η Κομισιόν υπέγραψε κοινή σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία Gilead για την προμήθεια μέχρι και 500.000 δόσεων του Veklury, όπως είναι το εμπορικό όνομα της ρεμδεσιβίρης, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν 36 υπογράφοντες την Κοινή Συμφωνία Προμηθειών που συμμετέχουν σε αυτήν την κοινή προμήθεια, συμπεριλαμβανομένων όλων των χωρών της ΕΕ, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και έξι υποψηφίων χωρών και δυνητικών υποψηφίων (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κόσοβο και Βοσνία-Ερζεγοβίνη). Όλες οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν τώρα να κάνουν τις παραγγελίες τους για την προμήθεια του Veklury απευθείας. Το Veklury είναι σε αυτό το στάδιο το μόνο φάρμακο με άδεια κυκλοφορίας υπό όρους στην ΕΕ για τη θεραπεία ασθενών με κορονοϊό που χρειάζονται παροχή οξυγόνου.

Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, τόνισε ότι «σήμερα εξασφαλίζουμε πρόσβαση στο ρεμδεσιβίρη για τη θεραπεία έως και 500.000 ασθενών που έχουν ανάγκη. Μέσω των Κοινοτικών Προμηθειών μας, ενδυναμώνουμε τις χώρες σε όλη την Ευρώπη να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ζωτικό εξοπλισμό και φάρμακα. Είμαστε πάντα πιο δυνατοί μαζί και αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στη δράση κατά της COVID-19 ». Η υπογραφή αυτής της κοινής σύμβασης-πλαισίου προμηθειών ακολουθεί τη σύμβαση της Επιτροπής με τη Gilead για την εξασφάλιση 33.380 δόσεων του Veklury που έχουν διανεμηθεί σε ολόκληρη την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο από τον Αύγουστο. Αυτή η σύμβαση χρηματοδοτήθηκε από το μέσο έκτακτης βοήθειας της Επιτροπής (ESI), συνολικού ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ.

We have signed a Joint Procurement contract w/@GileadSciences for #remdesivir, securing access to 500,000 treatments for 🇪🇺 MS for severely ill #COVID19 patients.

We will not stop our work to secure safe & effective therapeutics for our citizens.

