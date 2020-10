Μισέλ για Ελλάδα – Κύπρο: Η αλληλεγγύη δεν είναι διαπραγματεύσιμη

Μισέλ για Ελλάδα -Κύπρο: «Η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της σε περίπτωση μονομερών ενεργειών και προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας» τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κ. Μισέλ, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έγινε «μία περιεκτική συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία» και υπογράμμισε ότι η ΕΕ είναι «ενωμένη απέναντι στην Τουρκία».

🔴 LIVE NOW – follow my report to the European Parliament on the special European Council of 1-2 October #EUCO https://t.co/d7qRW4gZDc

— Charles Michel (@eucopresident) October 6, 2020