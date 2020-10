Συγκέντρωση ΠΑΜΕ – Στόλτενμπεργκ: Κλειστοί οι δρόμοι γύρω από τη Βουλή

Συγκέντρωση ΠΑΜΕ – Στόλτενμπεργκ: Την Αθήνα επισκέφθηκε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον απόηχο της πρόσφατης συμφωνίας για δημιουργία μηχανισμού αποτροπής κρίσεων στο ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

Πορεία προς τη Βουλή πραγματοποιούν τα μέλη του ΠΑΜΕ διαμαρτυρομενοι για την επίσκεψη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στολτενμπεργκ. Η πορεία βρίσκεται στο Σύνταγμα και ο δρόμος είναι εν μέρει κλειστός.

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), εργατικά συνδικάτα, σύλλογοι αυτοαπασχολουμένων, φοιτητικοί σύλλογοι, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος (ΟΓΕ) και άλλοι φορείς του λαϊκού κινήματος καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε την επίσκεψη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ στην Αθήνα, την Τρίτη 6 Οκτώβρη 2020. Λίγες μέρες μετά την ελληνοτουρκική συμφωνία για τον «στρατιωτικό μηχανισμό αποκλιμάκωσης», το γεράκι του πολέμου επισκέπτεται την Αθήνα και την Άγκυρα με στόχο να προωθήσει την συνοχή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο που οξύνονται οι ανταγωνισμοί και η επιθετικότητα ανάμεσα σε ΝΑΤΟ – ΗΠΑ – ΕΕ με τη Ρωσία, την Κίνα και με την εμπλοκή δεκάδων κρατών, ενώ ταυτόχρονα κλιμακώνεται η τουρκική επιθετικότητα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας.

Καταρρέει στην πράξη η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, των άλλων αστικών κομμάτων, που επιχειρούν να παρουσιάσουν το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ ως παράγοντες δήθεν ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Αντίθετα, γίνεται φανερό πως μοναδικός στόχος τους είναι η εξυπηρέτηση των δικών τους οικονομικών και στρατιωτικών σχεδιασμών, στις πλάτες των λαών. Καλούμε τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες, τη νεολαία σε μαζική, μαχητική συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη 6 Οκτώβρη, στις 11π.μ. στα Προπύλαια για να καταγγείλουμε και να καταδικάσουμε την επίσκεψη του γγ του ΝΑΤΟ στη χώρα μας!».

FM @NikosDendias hosts wrkg breakfast w/ @NATO SG @jensstoltenberg in presence of DefMin @npanagioto –#EasternMediterranean, reflection process on NATO future&issues of mutual interest/Ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας σε πρόγευμα εργασίας με ΓΓ ΝΑΤΟ J.Stoltenberg παρουσία ΥΠΕΘΑ Ν.Παναγιωτοπουλου pic.twitter.com/jbDkxFofqa

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 6, 2020