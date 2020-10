Ζέτα Μακρυπούλια σκυλίτσα: Η πολύ συγκινητική ανάρτηση της ηθοποιού

View this post on Instagram

Αποφάσισα σήμερα που είναι παγκόσμια ημέρα των ζώων, να ανεβάσω αυτό το βίντεο. Είναι ακριβώς λίγα λεπτά αφότου ξύπνησε η Ζάννη από το σοβαρό χειρουργείο που έκανε στην σπονδυλική της στήλη πριν από τρία χρόνια. Αυτό το κλάμα που ακούτε άρχισε τη στιγμή που μου πρότεινε ο γιατρός να την αφήσω μέσα το βράδυ, όχι γιατί υπήρχε κίνδυνος να πάθει κάτι αν την έπαιρνα, αλλά για να μπορέσω να κοιμηθώ ήρεμη χωρίς να με ξυπνάει κάθε λίγο και λιγάκι. Όπως καταλαβαίνετε δε χρειάστηκα το κλάμα της Ζάννης, για μένα ήταν αδιαπραγμάτευτο ότι θα την πάρω μαζί μου εφόσον είχα αυτή την επιλογή. Από εκείνη την ημέρα και μετά ξεκίνησε η άλλη μας ζωή με την αγαπημένη μου Ζάννη, αφου δεν περπάτησε ξανά ποτέ. Δεν ανταλλάσσω με τίποτα την αγάπη που έχω πάρει από αυτό το ζώο και κάνω αυτό το post από μία όχι και τόσο ευτυχισμένη μας στιγμή για να σας δείξω οτι καμιά φορά τα πράγματα μπορεί να πάρουν άλλη τροπή, οπότε αν δεν είστε σίγουροι ότι μπορείτε, καλό θα ήταν να μην μπείτε στην διαδικασία να αποκτήσετε κάποιο ζώο. Όλοι έχουμε δει την κατάληξη τους όταν τα αφεντικά τους τα βαριούνται, όταν απλώς αλλάζουν γνώμη, όταν τα ζώα αρρωσταίνουν και χρειάζονται λίγη παραπάνω φροντίδα από ένα πιάτο φαΐ και βόλτα, ή όταν τα ζώα μεγαλώνουν… Τα ζώα σου προσφέρουν την ύψιστη αγάπη! Την ανιδιοτελή! Αν δεν είστε έτοιμοι να την δεχθείτε και να δεσμευτείτε μην μπείτε καν στον κόπο…❤️ ———————————————————————————— #zanni #ζαννη #παγκοσμιαημεραζωων #loveanimals #myzanni #worldanimalday #mydog