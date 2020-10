Τραμπ βόλτα – κορονοϊός: Η απίστευτη κίνηση που εξοργίζει τις ΗΠΑ

Τραμπ βόλτα – κορονοϊός: Σφοδρές επικρίσεις δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την τελευταία του κίνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος, αγνοώντας πρωτόκολλα και ασφάλεια, αποφάσισε να βγει… βόλτα παρά το γεγονός ότι έχει μολυνθεί από τον κορωνοϊό, προκειμένου να χαιρετήσει τους «πατριώτες» Αμερικανούς, τους υποστηρικτές του δηλαδή, ρισκάροντας με την υγεία πολλών ανθρώπων της ασφάλειάς του.Ο Τραμπ λίγες ώρες νωρίτερα, είχε προαναγγείλει μία «έκπληξη» για τους «πατριώτες Αμερικανούς», λέγοντας πως θα τους επισκεφθεί. Αν και έχει κορωνοϊό, ο Τραμπ δεν σκέφτηκε τους κινδύνους και αποφάσισε να βγει με ένα SUV, συνοδεία δύο ατόμων της προσωπικής του ασφάλειας μέσα στο αυτοκίνητο, ρισκάροντας την υγεία τους, αλλά και όσων πλησίασε για να βγει έξω από το νοσοκομείο και να κάνει αυτή την «μίνι παρέλαση», συνοδεία και άλλων τζηπ, μπροστά σε εκατοντάδες Ρεπουμπλικανούς που ήταν στους δρόμους γύρω από το νοσοκομείο, προκειμένου να τον αποθεώσουν.

Ωστόσο, αυτό το προεκλογικό «σόου» όπως χαρακτηρίζεται από ορισμένα αμερικανικά ΜΜΕ, έθεσε σε κίνδυνο τόσο τους γιατρούς του, όσο και τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που τον συνόδευσαν στη βόλτα. Μία βόλτα που ο Λευκός Οίκος λέει πως έγινε με την έγκριση των γιατρών του Τραμπ, αλλά και κάτω από όλα τα απαραίτητα μέτρα. Πολλοί όμως δεν το είδαν έτσι, όπως ο καθηγητής Τζέιμς Φίλιπς του πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσιγκτον.

President Trump, wearing a mask, rides by his supporters outside Walter Reed while in the back of a Suburban. pic.twitter.com/nsCJyYXHdK

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) October 4, 2020