Σύνοδος Κορυφής – Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Σαρλ Μισέλ

Σύνοδος Κορυφής – Μητσοτάκης: Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, συναντήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στις 3 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών). Στη συζήτηση δίνεται έμφαση «στις ευρωτουρκικές σχέσεις» καθώς και «στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενιαίας φωνής της ΕΕ απέναντι σε έναν σημαντικό εταίρο για την Ευρώπη όπως η Τουρκία, η οποία οποίος όμως με τις ενέργειές της δείχνει να απομακρύνεται από τη Δύση» αναφέρουν πηγές που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στη συνέχεια και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Νωρίτερα ο κ. Μισέλ συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, τον καγκελάριο της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς, τον πρωθυπουργό της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς και τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα.

Οι εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο βρίσκονται στο μενού της σημερινής έκτακτης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης που είναι αφιερωμένη στις διεθνείς σχέσεις, αλλά οι απειλές οι οποίες πλανώνται επάνω από το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο θα βρίσκονται επίσης στην ατζέντα των συνομιλιών. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα έχουν σήμερα συνομιλίες εξ ολοκλήρου αφιερωμένες στην Τουρκία, μετά την κλιμάκωση της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο.

Meeting of @eucopresident with prime minister of Greece @kmitsotakis on today’s topics for #EUCO pic.twitter.com/SkDCUTDKSp

— Barend Leyts (@BarendLeyts) October 1, 2020