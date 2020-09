GNTM 3 – Ίριδα: H 25χρονη παίκτρια χορεύει πάνω στη σκηνή

View this post on Instagram

~𝐵𝐸 𝒜𝒫𝒜𝑅𝒯 ~ Κάπως έτσι πριν από ενα χρόνο χόρευα ,σε μια σκηνή, γεμάτη συναισθήματα! Μια πολύ έντονη στιγμή και μια πολύ έντονη χορογραφία που θα την θυμάμαι για πάντα! 🙏 to my favorite choreographer @jella_psomiadou 🖤 • • • • • • • • • #internationalcompetition #competition #4thplace #contemporary #lovetodance #passion #dancer #dancelover #dancechoreography #happy #art