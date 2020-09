Σούδα ελικοπτεροφόρο: Μόνιμα στην Κρήτη το “τρομακτικό” USS Hershel “Woody” Williams

Σούδα ελικοπτεροφόρο: Στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη θα ελλιμενίζεται πλέον μόνιμα ένα τεράστιο όσο και από τα πιο σύγχρονα πλοία του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Πρόκειται για το USS Hershel “Woody” Williams, ελικοπτεροφόρο το οποίο έδεσε πριν κάποιο διάστημα στο κρηπίδωμα Κ-14 του ναυστάθμου στο Μαράθι. Νωρίτερα βρίσκονταν στην Ιταλία για ανεφοδιασμό. Το αμερικανικό ελικοπτεροφόρο έχει μήκος 234 μέτρα και ανήκει στον 6ο στόλο. Πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι μετά την καθέλκυσή του τον περασμένο Μάρτιο. Πλέον ελλιμενίζεται στη Σούδα της Κρήτης αφού έλαβε το πράσινο φως από τους διοικητές του αμερικανικού ναυτικού στην Ευρώπη.

Το πλοίο πήρε το όνομά του από τον πεζοναύτη Hershel «Woody» Williams, ο οποίος στις ΗΠΑ είναι διάσημος για τον ηρωισμό που έδειξε στη μάχη της Ιβο Τζίμα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, για την οποία και βραβεύτηκε με μετάλλιο από τον πρόεδρο Τρούμαν στις 5 Οκτωβρίου 1945. Ο Hershel «Woody» Williams σήμερα είναι 96 ετών (γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1923 στη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ) και είναι ο τελευταίος επιζών με Μετάλλιο Τιμής από το θέατρο επιχειρήσεων του Ειρηνικού Ωκεανού κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

