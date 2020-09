Γλυπτά Παρθενώνα βρετανικό μουσείο: Καμία διάθεση επιστροφής

Γλυπτά Παρθενώνα βρετανικό μουσείο: Καμία πρόθεση να αφαιρέσει αμφιλεγόμενα αντικείμενα από την έκθεσή του δεν έχει, όπως λέει, το Βρετανικό Μουσείο μετά την προειδοποιητική επιστολή που έλαβε από τη βρετανική κυβέρνηση για το θέμα. Σε επιστολή που διέρρευσε, ο υπουργός Πολιτισμού, Όλιβερ Ντόουντεν, ανέφερε πως τα μουσεία και οι γκαλερί που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση κινδυνεύουν να χάσουν την υποστήριξη των φορολογούμενων εάν αφαιρέσουν τα αντικείμενα. Η επιστολή, ανέφερε συγκεκριμένα: «Ως φορείς που χρηματοδοτούνται από το κοινό, δεν πρέπει να λάβετε δράσεις που να υποκινούνται από τον ακτιβισμό ή την πολιτική. Η σημαντική υποστήριξη που λαμβάνετε από τον φορολογούμενο είναι η αναγνώριση του σημαντικού πολιτιστικού ρόλου που παίζετε για ολόκληρη τη χώρα». Μάλιστα, προέτρεψε τα θεσμικά όργανα να «συνεχίσουν να ενεργούν αμερόληπτα», κάτι που περιέγραψε ως «ιδιαίτερα σημαντικό» καθώς η κυβέρνηση διενεργεί την αναλυτική επισκόπηση δαπανών της – μια προφανή απειλή ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η χρηματοδότηση.

Το Βρετανικό Μουσείο ανέφερε σε δήλωσή του: «Το Βρετανικό Μουσείο δεν έχει καμία πρόθεση να αφαιρέσει αμφιλεγόμενα αντικείμενα από δημόσια έκθεση. Αντ’ αυτού, θα επιδιώξει, όπου ενδείκνυται, να τα τοποθετήσει σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο, με τρόπο που να επιτρέπει στο κοινό να μάθει γι’ αυτά στο σύνολό τους».

Κι όλα αυτά, μετά την διαμάχη που έχει ξεσπάσει από τον Ιούνιο σχετικά με το αποικιακό παρελθόν της Βρετανίας, όπου μάλιστα, διαδηλωτές έριξαν το άγαλμα του Έντουαρντ Κόλστον , έμπορος σκλάβων, στο Μπρίστολ. Το χάλκινο άγαλμα τραβήχτηκε με σχοινιά. Σύρθηκε στους δρόμους και πετάχτηκε στο λιμάνι κατά την διάρκεια μιας διαμαρτυρίας για το κίνημα Black Lives Matter. Ο Μπόρις Τζόνσον απάντησε τότε στα αιτήματα για την αφαίρεση αγαλμάτων, λέγοντας πως «δεν μπορούμε τώρα να προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε ή να λογοκρίνουμε το παρελθόν μας» ενώ πρόσθεσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπορεί να προσποιείται ότι έχει διαφορετική ιστορία, και πως τα αγάλματα «μας διδάσκουν για το παρελθόν μας, με όλα τα λάθη του».

Όσο για την επιστολή αυτή, φαίνεται πως η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να αφαιρέσει ή να επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθενώνα, από το Βρετανικό Μουσείο, πίσω στην Ελλάδα, κάτι που απαίτησαν εκ νέου πριν από μερικές ημέρες με επιστολή τους 18 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

