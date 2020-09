Ουκρανία – συντριβή αεροπλάνου: Τραγωδία με 25 νεκρούς

Ουκρανία – συντριβή αεροπλάνου: Σε 25 ανέρχονται οι νεκροί από τη συντριβή μεταγωγικού στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου Antonov-26, του ουκρανικού στρατού, χθες το βράδυ στην περιοχή του Χαρκόβου, στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της χώρας ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως «προς το παρόν, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, 25 άτομα έχουν σκοτωθεί, υπάρχουν δύο τραυματίες που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι έρευνες για άλλους επιβαίνοντες βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε η ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά χθες Παρασκευή. Στην περιοχή έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Χαρκόβου, Αλέξι Κούτσερ, τέσσερα άτομα αγνοούνται. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 22 νεκρούς, δύο σοβαρά τραυματίες και δύο αγνοούμενους.

Το Antonov An-26 συνετρίβη κατά την προσγείωση του περίπου στις 20:50 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) δύο χιλιόμετρα από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Τσουγκόιν, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών. Το αεροσκάφος έπιασε φωτιά μετά τη συντριβή του η οποία κατασβέστηκε μια ώρα αργότερα.

BREAKING – Antonov AN-26 has crashed near Chuhuiv, in Ukraine.pic.twitter.com/1gulkjl6BW

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) September 25, 2020