Θανάσης Ευθυμιάδης Instagram: Δείτε τον να χορεύει ξυπόλητος στη βροχή

View this post on Instagram

"And the ones who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music." -Nietzsche Πυρριχιος στη βροχή. Μόνος μου. Μέχρι να ξανάεπιτραπεί να σφιξω τα χέρια των συνχορευτων μου στον σύλλογο Ποντίων Σουρμενων! @giorgos.sarafidis 🙏👍😍