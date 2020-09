Oruc Reis τώρα: Το πλοίο θα βγει ξανά για έρευνες σε ένα μήνα

Oruc Reis τώρα: To Oruc Reis θα βγει ξανά για σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο σε έναν μήνα, υποστηρίζει σε δημοσίευμά της η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα το τουρκικό ερευνητικό έχει καταπλεύσει στο λιμάνι της Αττάλειας για μηνιαία συντήρηση και προσθέτει ότι μόλις ολοκληρωθούν οι αναγκαίες εργασίες θα εκδοθεί νέα NAVTEX προκειμένου να ξαναβγεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, η Γενί Σαφάκ σημειώνει ότι το ερευνητικό πλοίο συγκέντρωσε σεισμικά δεδομένα για μια περιοχή 3.500 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων που ξεκίνησε στις 10/8/2020. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι το Οruc Reis ελλιμενίστηκε στην Αττάλεια για εργασίες συντήρησης.

Σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου χαρακτηρίζει την επιστροφή του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis στο λιμάνι της Αττάλειας, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Twitter, «οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ως το μόνο μέσο επίλυσης των συνεχιζόμενων διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο».

Σε δηλώσεις του για τα ελληνοτουρκικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας χαρακτήρισε χθες θετικό το γεγονός της απομάκρυνσης του Oruc Reis. «Απομένει να αποδείξει συνέπεια και συνέχεια, έτσι ώστε -μακριά από εντάσεις και εκβιασμούς- να ξαναπιάσουμε το νήμα των διερευνητικών επαφών από το σημείο που διακόπηκαν -με υπαιτιότητα της Τουρκίας- τον Μάρτιο του 2016», τόνισε.

Η τουρκική πλευρά από την άλλη δεν μεταφράζει ως οπισθοχώρηση την αποχώρηση του Oruc Reis. «Το Oruc Reis αγκυροβόλησε κοντά στο λιμάνι της Αττάλειας για εργασίες συντήρησης και εφοδιασμό», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υπογραμμίζοντας πως η Τουρκία δεν περιμένει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα της επιβάλει κυρώσεις.

Πιο αποφασιστικός στις δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος της προεδρίας της Τουρκικής Δημοκρατίας Ιμπραήμ Καλίν υποστήριξε ότι η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της και στο μέτωπο και στο τραπέζι.

Turkish survey ship’s return to port is an important step. The United States supports dialogue between #Greece and #Turkey as the only means to resolving ongoing disputes in the #EasternMediterranean.https://t.co/RifSH46RaR

— NSC (@WHNSC) September 14, 2020