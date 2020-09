Τζόκοβιτς επόπτρια: Αισχρή επίθεση μετά την αποβολή – Της εύχονται να “βρει” τον νεκρό γιο της

Τζόκοβιτς επόπτρια: Εκατοντάδες χυδαία, ακόμη και απειλητικά μηνύματα για την ίδια τη ζωή της έλαβε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επόπτρια που τραυματίστηκε από το μπαλάκι που πέταξε οργισμένος ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Η αποβολή του διάσημου Σέρβου τενίστα, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, από το US Open εξόργισε όπως φαίνεται τους οπαδούς του, που εξαπέλυσαν μπαράζ μηνυμάτων μίσους κατά της επόπτριας, μετά την αποκάλυψη του λογαριασμού της στο Instagram από σερβική εφημερίδα, μολονότι η ίδια δεν έφερε καμία προσωπική ευθύνη για το συμβάν. «Δεν χρειάζεται και νοσοκομείο»: Εξαλλος ο Τζόκοβιτς για την αποβολή του, τι έλεγε για την επόπτρια που χτύπησε με το μπαλάκι.

Ορισμένα από τα ηπιότερα μηνύματα αναφέρονται στην αγάπη της για το κρασί και την κατηγόρησαν για θέατρο προκειμένου να αποβληθεί το ίνδαλμά τους από την τόσο σημαντική διοργάνωση στις ΗΠΑ. Πολλά εξ’ αυτών φαίνεται ότι προέρχονταν από τη Σερβία και την ακραία πτέρυγα των οπαδών του Τζόκοβιτς, που είναι διαβόητοι για τις υβριστικές τους επιθέσεις όποτε θεωρούν ότι αδικείται ο συμπατριώτης τους τενίστας. Κάποιοι μάλιστα έφθασαν στο σημείο να απειλήσουν την ίδια τη ζωή της επόπτριας, αναφερόμενοι στον γιο της, Τζος, που σκοτώθηκε σε ηλικία 25 ετών σε τροχαίο με ποδήλατο το 2008. «Μην ανησυχείς, θα τον συναντήσεις σύντομα», έγραψε κάποιος και ένας άλλος απάντησε: «χαχαχαχαχαχα ΝΑΙΙΙΙΙΙΙΙ, ΝΑΙΙΙΙΙΙ».

Σχεδόν κάθε ανάρτηση της Κλαρκ στο Instagram -ακόμη και από τις πρώτες που έκανε τον Σεπτέμβριο του 2011 – κατακλύστηκε από υβριστικά σχόλια από οπαδούς του Τζόκοβιτς, που την αποκαλούν «άρρωστη» και «αλκοολική». Η Κλαρκ προωθεί μια οινοποιεία με μια σειρά αναρτήσεων στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι ένας απ’ τους φαν του Σέρβου τενίστα σχολίασε με μένος: «Μπορείς να πίνεις λίτρα αλκοόλ, αλλά δεν αντέχεις μια μικρή μπάλα του τένις; Παίζεις θέατρο, ξεδιάντροπη».

Η Κλαρκ είχε αποκαλύψει το 2014 σε τοπικό περιοδικό του Οουένσμπορο του Κεντάκι όπου ζει, ότι είχε χτυπήσει στο χείλος από μπαλάκι στη διάρκεια ενός σέρβις σε τουρνουά στο Λούισβιλ. «Είμαστε “αθέατοι” για το κοινό. Η μόνη φορά που μας βλέπουν είναι όταν κάτι πάει στραβά. Η πρώτη φορά που βγαίνεις στο γήπεδο είναι τρομακτική και ταυτόχρονη η πιο συναρπαστική αίσθηση στον κόσμο. Τρέμεις τόσο πολύ που είσαι βέβαιος ότι σε βλέπουν να τρέμεις». Ωστόσο, όπως είπε, νιώθει συμπάθεια για τους κορυφαίους παίκτες και την πίεση που υφίσταται υπογραμμίζοντας ότι στους αγώνες «δεν υπάρχουν αποφάσεις που να μην είναι σημαντικές».

Novak Djokovic (-125), the #1 seed in the tournament just got defaulted from the US Open after hitting the line judge in the neck pic.twitter.com/dvJQgLPFfA

— Barstool Bets (@barstoolbets) September 6, 2020