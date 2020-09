Βρετανία – ελληνικά νησιά: «Επιστρέψτε αμέσως», η οδηγία στους τουρίστες

Βρετανία – ελληνικά νησιά: Σε καραντίνα αποφάσισε να θέσει η Βρετανία τους ταξιδιώτες από επτά ελληνικά νησιά, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων που έχει παρατηρηθεί. Το μέτρο τίθεται σε ισχύ από την Τετάρτη στις 4 π.μ. Ο υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε ότι Λέσβος, Τήνος, Σέριφος, Μύκονος, Κρήτη, Σαντορίνη και Ζάκυνθος καταργούνται από τη λίστα των ταξιδιωτικών εξαιρέσεων και μπαίνουν στην «κόκκινη λίστα».

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί από την προσεχή Τετάρτη. Όσοι επιστρέψουν από την έναρξη ισχύος του μέτρου θα τίθενται σε καραντίνα 14 ημερών. Χωρίς την υποχρέωση καραντίνας θα επιστρέφουν οι ταξιδιώτες από την ηπειρωτική Ελλάδα. Ο υπουργός Μεταφορών αποκάλυψε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι το σύστημα καραντίνας αναθεωρείται, ενώ λαμβάνεται υπ’ όψιν το διαφορετικό προφίλ κινδύνου που παρουσιάζουν ορισμένα νησιά.

Seven Greek islands are to be removed from England's travel "safe list" at 4am on Wednesday 9 September, @GrantShapps has announced.

They are: Lesvos, Tinos, Serifos, Mykonos, Crete, Santorini and Zakynthos.

For live updates, click here: https://t.co/VHZatHdNuk pic.twitter.com/We0ScyoyZf

— SkyNews (@SkyNews) September 7, 2020